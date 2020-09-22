مد فترة تلقي طلبات التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس .. حتى 1 أكتوبر

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة تلقي طلبات التحويل الالكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي حتى 1 أكتوبر 2020.
ويتم العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.
جاء هذا القرار استجابة لكثرة الطلبات المقدمة لقطاع التعليم العام والتي طالبت بمد فترة التحويلات لتخفيف الاعباء عن أولياء الامور والتسهيل عليهم.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.
ويتم العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.
واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.