وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

١- أن يكون حاصلا على مؤهل تربوي مناسب من كليات التربية يؤهله للتدريس بالمرحلة التعليمية المراد العمل بها، بالإضافة إلى شهادة تأهيل تربوي من الأكاديمية المهنية.





٢- أن يجتاز التدريبات التي تنظمها الأكاديمية المهنية للمعلمين قبل ممارسة مهنة التدريس، مع ضرورة تناسب المؤهل الدراسي مع مادة التدريس والمرحلة التعليمية التي يود الاشتغال بها.





٣- خريجو كليات التجارة والخدمة الاجتماعية والدبلومات الفنية والصنائع ليس لهم حق الاشتراك في مجموعات التقوية المدرسية.





٤- رسوم الاشتراك للتدريبات تبدأ من ٩٠٠ جنيه بخدمه فوري لغير المعينين بالحكومة والمديريات التعليمية.





٥- لا يجوز الاشتراك في العمل بمجموعات التقوية قبل الحصول على شهادة أو رخصة المزاولة من الوزارة أولا.





٦- المحافظون لا يجوز لهم استثناء أي مرشح للعمل بالمجموعات من غير المعينين إلا بعد الحصول على شهادة الاجتياز والمزاولة من الوزارة أولا.





٧- إجادة عملية التعليم والتعلم، خاصة التخطيط التربوي والفكر الاستراتيجي والالتزام بأخلاق المهنة والمنهج المطور في التعليم الحقوقي واستخدام تكنولوجيا التعليم المعاصر.





٨- أن يكون هناك عجز في مادة تخصصه وذات المرحلة المراد التدريس عليها ولا يجوز بأي حال من الأحوال التدريس في مادة بها فائض أو زيادة عن الحد المطلوب ولا بد من وجود عجز بالمادة والمرحلة التعليمية والتخصص، وهذا الشرط من أهم الشروط الخاصة بالحصول على الترخيص للمزاولة.





٩- لا يجوز العمل بالمرحلة الثانوية العامة من دون مباشرة المرحلة الإعدادية لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل الانتقال للثانوية، خاصة مواد اللغات مثل الإنجليزي والألماني والفرنساوي.



