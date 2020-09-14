لطلاب العام الدراسي الجديد.. تعرف على المعهد الفني الصناعي المؤهل لكلية الهندسة

يتسائل الكثير من طلاب العام الدراسي الجديد من حملة الشهادات الثانوية والدبلومات الصناعية عن المعهد الفني الصناعي باعتباره البوابة الوحيدة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات للالتحاق بكلية الهندسة بجميع أنحاء الجمهورية بما فيها هندسة البترول والتعدين ، على حسب التوزيع الجغرافي وذلك بعد الانتهاء من الدراسة به لمدة سنتين ويستعرض "صدى البلد" جميع المعلومات والفروع الخاصة بالمعهد .

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يقبل المعهد طلاب الدبلومات الفنية الصناعية والثانوية العامة (علمي علوم وعلمي رياضة) وطلبة الثانوية الازهرية بشرط قضاء أي سنة دراسية بأي كلية ثم التحويل للمعهد ، وبالنسبة للسنة الدراسية الأولى فيحتاج الطالب الحصول على نسبة النجاح فقط ، لكن في السنة الثانية يشترط حصول الطالب على مجموع 94% على الاقل للالتحاق بإعدادي هندسة (السنة الاولى) نظرا لإلغاء قرار الالتحاق بالسنة الدراسية الثانية بكلية الهندسة منذ عام 2013 .





ويشتمل المعهد على 40% من أعمال السنة على المقررات الدراسية، وبعد الانتهاء من الدراسة بالمعهد يلتحق الطلاب الحاصلين على مجموع كلية الهندسة بالكلية ، وبالنسبة للطلاب الغير حاصلين على المجموع يتم عمل معادلة وبعد النجاح فيها يلتحق الطالب بالكلية ، ويشتمل المعهد على العديد من الفروع بمختلف محافظات الجمهورية وهي موزعة كالاتي :-

- فرع قويسنا بمحافظة المنوفية

- فرع المطرية

- فرع المحلة

- فرع بنها

- فرع اسكندرية

- فرع سوهاج

- فرع قنا

- فرع رمسيس

- فرع أسوان

- فرع الزقازيق

- فرع بورسعيد