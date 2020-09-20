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تعليم

بدائل قانونية.. كيف حسم وزير التربية والتعليم مصير الدروس الخصوصية؟| تفاصيل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
حالة من الجدل والتساؤل تسيطر على أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ونحن على أعتاب العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه رسميا 17 أكتوبر 2020 في جميع المدارس الحكومية والرسمية واليابانية والخاصة، حيث يتساءل الجميع عن مصير مراكز الدروس الخصوصية التي تم إغلاقها بقرار رسمي مع بدء تنفيذ إجراءات مكافحة كورونا في مصر منذ مارس الماضي.

وكان أكثر القلقين من قضية مصير الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد هم طلاب الثانوية العامة الذين أكدوا أنهم لم يتخيلوا فكرة المرور بهذه السنة المصيرية لبر الأمان بدون معلمي الدروس الخصوصية ومذكراتهم وحصصهم وتوقعاتهم، مهما دفعوا من أموال طائلة لهم مقابل ذلك. 

استمرار غلق مراكز الدروس الخصوصية لأجل غير مسمى
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من حيث القانون فقرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية سيستمر إلى أجل غير مسمى، معبرا عن استيائه الشديد من محاولات تحايل البعض لاستمرار الدروس الخصوصية في الخفاء في تحد صارخ حتى للإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تجمعات الدروس لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدائل قانونية لـ الدروس الخصوصية 
وقال وزير التربية والتعليم إنه بالتزامن مع إغلاق مراكز الدروس الخصوصية ، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير بدائل عديدة تغني ابناءنا الطلاب عن الدروس الخصوصية، لتساعدهم على عدم الاستسلام لمن يتاجر بها.

وعن بدائل الدروس الخصوصية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، قال وزير التربية والتعليم إنه بالنسبة لـ الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي، سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.

وأضاف أنه بالنسبة لـ الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لـ الصف من الأول حتى الثالث الثانوي، فلن يتم طباعة كتب للطلاب، وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت).

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية لطلاب المرحلة الثانوية، وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".

كما أعلن وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم استكمال منصة إدارة التعلم LMS للمرحلة الثانوية من خلال استكمال إضافة محتوى جديد متصل بالمنهج، بما في ذلك محتوى الصف الثالث الثانوي.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم أيضا إنشاء وإتاحة دورات لشرح مناهج جميع المواد عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، إلى جانب إتاحة كتب إلكترونية تفاعلية لشرح كل جزء من المنهج وسيكون ذلك بديل للكتب الخارجية.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه سيتم إطلاق مشروع "كل طفل متصل" وهو مشروع يهدف إلى إتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات لأولياء الأمور بالتعاون مع شركات الاتصالات.

وشدد وزير التربية والتعليم على اهتمام وزارة التربية والتعليم بالتوسع في إنشاء القنوات التليفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.

كيف ستعوض وزارة التربية والتعليم المعلمين عن أرباح الدروس الخصوصية؟
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعوض المعلمين عن مكاسب الدروس الخصوصية بطرق قانونية، مشيرًا إلى أن المعلم سيكون له نصيب في جميع المنصات الإلكترونية التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم: الوزارة ستشرك السادة المعلمين في تسجيل الفيديوهات الخاصة بالقنوات التعليمية بمقابل مادي محترم جدا، كما سيتاح لبعض المعلمين الاشتراك في إعداد الكتب والفيديوهات التفاعلية بمقابل محترم أيضا.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن المعلمين أيضا سيحصلون على نصيب كبير من حصيلة مجموعات التقوية التي ستعود بقوة وبضوابط جديدة في جميع المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه سوف تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي حصيلة مجموعات التقوية في مدرسته.

وقال وزير التربية والتعليم: "المدرس المجتهد دلوقتي يقدر يكمل دخله بطرق قانونية تغنيه عن اللي كان بيعمله زمان".

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن القضاء على الدروس الخصوصية في مصر، يكمن في وعي الناس، لافتا إلى أنه يطالب أولياء الأمور بعدم التمسك بإعطاء دروس خصوصية لأبنائهم، كما طالب وزير التربية والتعليم السادة المعلمين بالابتعاد عن مكاسب الدروس الخصوصية والاهتمام بمكاسب البدائل القانونية المتاحة من أجل مصلحة الجميع.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس 
وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

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ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

كما وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

نظام حضور الطلاب في المدارس في العام الدراسي الجديد

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي  لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فيما يخص مدارس وفصول التربية الخاصة (الصم وضعاف السمع والمكفوفين والتربية الفكرية ) ، فسيكون حضور الطلاب فيها 4 أيام أسبوعيا من الأحد إلى الأربعاء.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذا القرار سينطبق على طلاب كافة المراحل التعليمية في هذه المدارس والفصول.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا يأتي نظرا لما لتلك المدارس والفصول من وضع خاص.

أما عن طلاب الدم المدمجين في مدارس التعليم العام ، فقد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على أن يطبق عليهم نفس ما ينطبق على طلاب ذات المدارس من إجراءات.

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وبالنسبة لـ المدارس الخاصة .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لنظام حضور الطلاب في المدارس الخاصة فهو مبني على إمكانيات كل مدرسة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : المدرسة التي تسمح مساحتها وإمكانياتها وإعداد طلابها بالحضور الكامل يوميا للطلاب فلا مانع في ذلك بشرط تقنين الإجراءات اللازمة لسلامة الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أما المدارس التي لا تسمح ظروفها بالتواجد اليومي للطلاب، فهنا نقترح التبادل بين الحضور الجزئي والتعلم من المنزل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الأمر واضح للجميع ولا تغيير في أي شيء.  
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