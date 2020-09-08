التفاصيل الكاملة لخطة محاربة الدروس الخصوصية بـ مجموعات التقوية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس؛ لمحاربة الدروس الخصوصية.





وقال وزير التربية والتعليم، إن مجموعات التقوية ستكون اختيارية في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية، بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب؛ لتلبية متطلبات العملية التعليمية، على أن يحدد مقابل مادى مناسب.





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وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل بإشراف المدرسة، مشيرًا إلى أن تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي سيكون بإشراف الإدارة التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تقرر تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة، وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

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ولفت وزير التربية والتعليم إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، مؤكدًا أنه تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفائهم من رسوم الاشتراك.

وقال وزير التربية والتعليم "تكون نسبة المعلم من أرباح المجموعات الدراسية تساوي 85% من إجمالي الحصيلة".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ الخطوات التي تحقق مصلحة أبنائنا الطلاب، متمنيًا المزيد من النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021، في حضور السيد الوزير أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.





واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تحقيقه خلال العام الدراسي 2019 /2020، في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا، حيث نجحت الوزارة في تقييم الطلاب من قبل المدرسين (في الصفوف الدراسية من KG1 وحتى الصف الثاني الابتدائي)، كما تم تقييم ما يقرب من 19 مليون مشروع بحثي (للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي)، كما تم عقد امتحان وتقييم لـ 1.2 مليون طالب إلكترونيًا من المنزل (للصفوف الأول والثاني الثانوي)، فضلًا عن النجاح في عقد امتحان وتقييم 652 ألف طالب بالشهادة الثانوية العامة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات.