طارق شوقي يحارب الفوضى التعليمية: الدروس الخصوصية ممنوعة والسناتر ستظل مغلقة العام القادم.. الوزارة ستعوض الطلاب بمصادر تعليمية معتمدة.. وامتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونية بنظام أسئلة جديد

طارق شوقي:

الدروس الخصوصية غير قانونية وغير تعليمية ولا علاقة لها بأساليب التقييم الجديدة

سيتم توفير الأدوات الرقمية اللازمة لجميع أنواع المدارس في مصر









أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدروس الخصوصية بشكلها المعتاد الذي ظل راسخا طوال السنوات الماضية بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية لن يتم السماح بها مرة أخرى.









وأوضح وزير التربية والتعليم أن الدروس الخصوصية غير قانونية وغير تعليمية ولا علاقة لها بأساليب التقييم الجديدة.









وقال: "أي طالب في المرحلة الثانوية أو ولي أمر سيختار أن يخضع لضغوط من مراكز ومعلمي الدروس الخصوصية من العام الدراسي الجديد، عليه أن يكون مسئولا عن نتيجة قراره وعن إهدار أمواله في هذا الاتجاه".









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وأضاف وزير التربية والتعليم: "نحن لا نحارب معلمي الدروس الخصوصية، ولكننا نحارب الدروس الخصوصية نفسها بصفتها شيئا يهدم ثقافة الفهم الذي تستهدفه وزارة التربية والتعليم في نظام التقييم الجديد المطبق في الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي".









وشدد على أنه إذا تم الاتفاق على هدف جعل أبنائنا متمكنين فعليا من إجادة المهارات، فلا بد أن نصبر ونجرب النظام الجديد الذي تسعى الوزارة لتطبيقه.









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وأوضح وزير التربية والتعليم أن الامتحانات في مرحلة الثانوية العامة، بنظام الأسئلة الجديد يعتمد على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ، ولهذا فهو يتم بنظام الكتاب المفتوح.









وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الدروس ممنوعة والسناتر مقفولة وستظل كذلك لأنها لا تخدم العملية التعليمية بوضعها الحالي، والوزارة ستوفر مصادر تعلم كافية لكي يعتمد عليها الطلاب، والمعلمون سيلتزمون بالحضور.









وأكد أنه سيتم توفير الأدوات الرقمية اللازمة لجميع انواع المدارس في مصر، وبالتالي لا حاجة للدروس بعد الآن.









وشدد وزير التربية والتعليم على أن أي مواد تعليمية تقدم بشكل غير معتمد من الوزارة ستكون الوزارة غير مسئولة عنها.









وقال وزير التربية والتعليم: "هناك فوضى تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي "يوتيوب وزوم وغيرها" وهذا غير مقبول، لأن كل شيء يمس العملية التعليمية في مصر لا بد أن يكون مرخصا من وزارة التربية والتعليم، وأي مادة علمية تقدم للطلاب بشكل غير مرخص الوزارة لن تكون مسئولة عن سلامتها".









وأضاف: "سنقدم المواد المعتمدة وسنبثها بجميع الصور والأشكال لتصل لجميع الناس بأقل الإمكانيات، فسنضعها على القنوات التعليمية المجانية، والبث المباشر للوزارة والمكتبات الإلكترونية في صورة كتب تفاعلية، لنوفر على الأهالي المبالغ الباهظة التي كانوا يدفعونها في الدروس الخصوصية، ولنضمن وجود مادة تعليمية معتمدة ومرخص باستخدامها العام الدراسي القادم.









وحذر وزير التربية والتعليم، طلاب المرحلة الثانوية، من الإصرار على اللجوء للدروس الخصوصية رغم كل ما سبق ذكره، قائلا: "هذا لن يعود بالنفع عليكم في الامتحانات الجديدة".









وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لعمل تغير ثقافي عميق لجعل المنظومة التعليمية تستهدف الفهم وليس الحفظ، وترسيخ فكرة أن التعلم أهم من الدرجات.









وأوضح وزير التربية والتعليم، أن "الوزارة حاليا مهتمة جدا ببناء مصادر مختلفة للتعلم، مثل اطلاق مكتبات للدروس إلكترونية مع تطوير منصة البث المباشر التي اطلقتها التعليم لتعمل بشكل أكثر كثافة من العام الدراسي الجديد، كما نعمل على توفير محتوى تعليمي أفضل في القنوات التعليمية الموجودة في التليفزيون للسنوات المختلفة، كما نعمل على عمل كتب تفاعلية بدلا من الكتب التقليدية المألوفة، كل ذلك بهدف تحريك العام الدراسي الجديد بأدوات لم تكن متاحة من قبل".









وبشأن نظام امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي القادم، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة العام القادم ستتم إلكترونيا بنظام الكتاب المفتوح لدفعة الطلاب الذين تخرجوا هذا العام في الصف الثاني الثانوي، وتم تصعيدهم للصف الثالث الثانوي.









وقال وزير التربية والتعليم إن الثانوية العامة العام القادم لن تكون تراكمية، لأن قانون الثانوية العامة الجديد لم يتم تعديله حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لن يتم تطبيق الثانوية العامة التراكمية إلا بعد تغيير القانون وسيكون ذلك على الدفعة التي ستلتحق بالصف الاول الثانوي بعد تغيير القانون مباشرةً.









وأضاف أنه بالنسبة للراسبين في الثانوية العامة هذا العام وسيعيد السنة العام القادم، فلن يمتحنوا العام القادم إلكترونيا بل سيمتحنون ورقيا بنظام الأسئلة الجديد ولن يتم منحهم تابلت.









وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)، وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة، وذلك اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.









هذا و من المقرر حسبما أوصى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، أن تقام امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي القادم، يوم السبت 19 يونيو 2021.