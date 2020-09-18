لطلاب التعليم الفني بنظام الخمس سنوات.. كليات ومعاهد تقبل دبلومات الصنايع 2020

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2020 بعد انتهاء المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020، بنهاية شهر سبتمبر، للكليات التي تقبل دبلوم الصنايع 2020 .









واضاف وزير التعليم العالي، إنه تم تخصيص مقر ل "تنسيق" الدبلومات الفنية 2020، بالقاهرة الجديدة بجانب الجامعة التكنولوجية ويستقبل راغبي الالتحاق بالكليات التي تقبل دبلوم الصنايع 2020.









ويمكن الاطلاع على تنسيق الدبلومات الفنية 2020 عبر الموقع الرسمي للحكومة عبر هذا الرابط ومعرفة الكليات التي تقبل دبلوم الصنايع 2020:





https://tansik.egypt.gov.eg/application/





















وننشر بيان الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2019 / 2020 للتعرف على الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب:





هندسة بترول و تعدين السويس98.06

هندسة جنوب الوادي97.00

هندسة السويس96.80

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية96.50

هندسة أسوان96.17

هندسة سوهاج96.06

هندسة الفيوم96.00

هندسة كفر الشيخ95.39

هندسة بني سويف95.10

هندسة طنطا95.06

هندسة بور سعيد94.85

هندسة بنها بشبرا94.50

هندسة الإسكندرية94.33

هندسة بنها94.11

هندسة الزقازيق94.11

هندسة دمياط93.89

هندسة القاهرة93.83

هندسة المنيا93.72

هندسة المنصورة93.70

هندسة المنوفية بشبين الكوم93.67

هندسة عين شمس93.60

هندسة حلوان93.55

هندسة حلوان بالمطرية93.50

هندسة الطاقة أسوان93.45

هندسة أسيوط93.44

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف93.39

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس93.00

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات92.55

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس92.55

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر92.50

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات92.45

تربية نوعية طنطا92.44

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا92.41

تربية حلوان92.28

تربية السويس92.20

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر92.20

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام92.15

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات91.89

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة91.85

تربية المنيا91.82

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات91.75

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو91.70

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ91.50

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة91.50

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية91.50

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات91.06

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج91.05

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات91.00

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج90.94

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى90.89

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت90.89

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى90.75

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق90.65

عالي هندسة بلبيس90.20

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس90.10

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية90.00

المعهد العالى للهندسة بالمنيا89.94تربية نوعية كفر الشيخ89.78

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات89.72

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط89.70معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم89.67

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية89.60

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه89.55

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية89.50

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة89.39

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة89.39

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة89.28

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة89.28

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش89.25

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم89.11

تربية نوعية جنوب الوادي89.10

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة89.06

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا88.83

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية88.80

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة88.78

تربية نوعية عين شمس87.78

التعليم الصناعي حلوان87.44

تربية نوعية أسوان87.17

تربية نوعية الفيوم87.05

تربية نوعية المنصورة86.50

تربية نوعية دمياط85.65

تربية نوعية المنوفية بأشمون85.50

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان85.45

تربية نوعية بنها85.28

التعليم الصناعي السويس84.95

تربية نوعية الزقازيق84.80

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر84.17تربية نوعية بور سعيد83.89

تربية نوعية المنصورة بميت غمر83.50

تربية نوعية المنيا83.28فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية83.00

أقتصاد منزلى حلوان82.83التعليم الصناعي بني سويف82.06معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.81.40

فنون تطبيقية حلوان81.28فنون جميلة (عمارة) حلوان80.89

التعليم الصناعي سوهاج80.67

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم80.61

آثار الأقصر80.22العالي ترميم الآثار بأبي قير80.20

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية80.06

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم79.56

أقتصاد منزلى العريش79.00

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة78.83

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية78.33

فنون تطبيقية دمياط76.39

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح76.00آثار أسوان75.33

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا75.20

زراعة بنها بمشتهر75.00

آثار الفيوم75.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية75.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية75.00

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية75.00

آثار الزقازيق بصان الحجر75.00

آثار و لغات مطروح75.00

آثار القاهرة75.00

فنون جميلة (فنون) المنيا75.00

فنون جميلة (فنون) الأقصر75.00

آثار دمياط75.00فنون تطبيقية بني سويف75.00

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية75.00

آثار جنوب الوادي75.00

فنون جميلة (عمارة) المنيا75.00

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية75.00

آثار سوهاج75.00

فنون جميلة (فنون) المنصورة75.00فنون جميلة (فنون) حلوان75.00

فنون تطبيقية بنها75.00

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)72.06

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ72.06معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)71.39

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية71.28

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال69.39

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية69.00

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة63.00العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول62.45

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية62.20

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر61.00

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج60.15العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير60.05

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال60.00

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية60.00

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية60.00

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس60.00عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية60.00

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية60.00

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية60.00

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية60.00

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي60.00

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات60.00

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال60.00معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار60.00

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة60.00

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم60.00

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت60.00

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية60.00العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية60.00

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم60.00معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم60.00

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)60.00

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)60.00

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس60.00

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة60.00

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية60.00

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه60.00

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة60.00

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة60.00

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف60.00

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال60.00

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم60.00

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية60.00

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية60.00

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط60.00

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط60.00

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة نظم ومعلومات ادارية بدمياط60.00

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى60.00عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية60.00

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية60.00

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)60.00

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية60.00

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)60.00العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية60.00

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول60.00العالي حاسبات و نظم تجمع أول60.00

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة60.00

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره60.00العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية60.00

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية60.00

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى60.00

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط60.00

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية60.00

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر60.00

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش60.00

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر60.00

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم60.00

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا60.00

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)60.00

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة60.00

نظم معلومات ادارية قطاميه60.00معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية60.00

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)60.00





العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر60.00

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس60.00

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة60.00

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة60.00

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية60.00