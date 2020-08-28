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تعليم

تعليم القاهرة تعيد فتح باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ حتى 10 سبتمبر عبر هذا الرابط

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:33 م
اجراءات تحويلات المدارس
اجراءات تحويلات المدارس
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ياســـمين بدوي
أصدر محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم و  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، قرارا بفتح باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ ( مرة أخرى ) وإتاحة الموقع لتسجيل البيانات

وأوضح عطية في بيان رسمي له ، أن قرار اعادة الفتح من جديد ، يأتي تلبية لرغبة أولياء الأمور

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وأشار إلى أن باب التحويلات الالكترونية سيظل مفتوحا حتى الخميس 10-9-2020 ، وذلك من خلال الضغط هنا

جدير بالذكر أن التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ( رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط .

ويشترط  صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر ، ولا تعتبر استمارة الرغباتموافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة ، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

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و في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها ، ويرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الامر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل) ، ويكون اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها و للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات ، و لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة

وتكون متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد اسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

و في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة ، ويصبح على ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.
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