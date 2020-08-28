تعليم القاهرة تعيد فتح باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ حتى 10 سبتمبر عبر هذا الرابط

جدير بالذكر أن التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ( رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط .





ويشترط صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر ، ولا تعتبر استمارة الرغباتموافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة ، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.





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و في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها ، و يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الامر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل) ، ويكون اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها و للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات ، و لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة





وتكون متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد اسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.





و في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة ، ويصبح على ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.