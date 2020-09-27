AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: مصر لن تتأثر بدعوات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
النائب حمادة القسط
النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إن المظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية، والتى فشلت ما هى إلا مجرد محاولات يائسة ولا تمثل شيئا ولكنها زوبعة فى فنجان.

وأشار القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر لن تتأثر بدعوات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، ولكنها ستسير إلى الأمام وتتقدم ولن تتراجع أبدا.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن الدعوات الفاشلة من الجماعة الإرهابية ليس لها أى فائدة لأن الشعب المصرى عاش تجربة حكم جماعة الإخوان.

كما أوضح أن الشعب المصرى العظيم قال لهذه الجماعة الإرهابية أن مصر ستنهض، ولن تكون هناك عودة إلى الوراء مرة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى: أعداء الوطن يسعون للتحريض ضد الدولة لهدم مصر

نائب: الشعب لن ينخدع بدعوات الإخوان.. ورأى إنجازات السيسي في ربوع مصر

دفاع البرلمان: قطر وتركيا ترعيان جماعة الإخوان الإرهابية على مستوى العالم

محاولات يائسة .. نائب: جماعة الإخوان الإرهابية تستمد دعمها من أنقرة

قيادات إخوانية تلتقى بوزير الداخلية التركي بأنقرة.. نواب: الجماعة الإرهابية تتلقى التعليمات والتمويل من قطر وتركيا..والشعب المصرى بث برسالة لكل أعداء مصر فى الخارج

برلمانى: تحركات القيادات الإخوانية في تركيا تستهدف إسقاط الدولة المصرية

ترشيحاتنا

بعد التعدي على المواطنين| محافظ المنيا: إحالة رئيس مدينة سمالوط للنيابة الإدارية

أخبار الفن.. "بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان.. مايوه عارفة عبد الرسول .. مفاجأة تركى آل الشيخ مع أنغام

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد

الشناوي ملك عرينه .. مباراة واحدة تفصل حارس الأهلي عن تخطي رقم إكرامي

4 طرق لإنقاص الوزن بدون رجيم ولا رياضة

عبد الحفيظ: السولية وأيمن أشرف وربيعة يغيبون عن مباراة الترسانة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدمت الهاتف أثناء الانتحار .. محكمة تغرم امرأة ألقت بنفسها أمام القطار

اعتراضا على العروس .. أب يدمر حفل زفاف ابنه ويضربه وسط المعازيم | فيديو

سعودية تركن سيارتها وتفترش الطريق السريع لأداء الصلاة| شاهد