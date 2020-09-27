برلماني: مصر لن تتأثر بدعوات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة

قال النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إن المظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية، والتى فشلت ما هى إلا مجرد محاولات يائسة ولا تمثل شيئا ولكنها زوبعة فى فنجان.





وأشار القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر لن تتأثر بدعوات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، ولكنها ستسير إلى الأمام وتتقدم ولن تتراجع أبدا.





وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن الدعوات الفاشلة من الجماعة الإرهابية ليس لها أى فائدة لأن الشعب المصرى عاش تجربة حكم جماعة الإخوان.



