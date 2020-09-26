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أخبار البلد

نشرة صدى البلد.. تفاصيل مثيرة في قضية متحرش الجامعة الأمريكية.. تراجع أسعار الذهب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:50 م
نشرة صدى البلد
نشرة صدى البلد
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فرح علاء الخولي
قدم موقع "صدى البلد"، نشرته الإخبارية التي تضم عرض أبرز وأهم الأخبار على مدار اليوم السبت:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص غرفة عزل مؤقت بكل مدرسة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا

وأرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع المدارس والادارات التعليمية والمديريات ، شددت خلالها على أن تكون غرفة العزل الموجودة في كل مدرسة ، منفصلة عن العيادة المدرسية لتستخدم عند الاشتباه في أحد الحالات بين الطلاب او العاملين بالمدرسة، مؤكدة على ضرورة تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين في غرف العزل بالمدارس .

نشر موقع صدى البلد التحقيقات مع أحمد بسام زكى المتهم بالتحرش وهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن ثماني عشرة سنة
وأثبتت شهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

وجاءت شهود ضحية من ضحاياه والتي تبلغ 21 عام، انه في غضون شهر يوليو لعام ۲۰۱۹ قام باصطحابها المتهم إلى أعلى سطح العقار سكنها وتقبيلها وملامسة موطن عفتها والتقاط صورة لها بهاتفه وهو يقبلها - خلسة - وإرساله تلك الصورة لها مهددا إياها بأنه سوف ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تحضر لمسكنه لإقامة علاقة جنسية معه.

تراجع الذهب بصورة ملفتة ، حيث تعد هذه المرة هي أكثر فترة يتراجع فيها منذ شهرين، إذ اتجه المستثمرون إلى الدولار للاحتماء من زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والضبابية بشأن حزمة التحفيز الأمريكية القادمة لدعم الاقتصاد.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2٪ إلى 1864.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش، في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.6٪ إلى 1866.30 دولار للأونصة.

وعلى أساس  أسبوعي، فالذهب متراجع بنحو 4.4٪، وهي أعلى نسبة في ستة أسابيع على الأقل، إذ يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل .

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور مصطفى أديب، تقدمه بالاعتذار عن عدم تشكل الحكومة الجديدة.
وقال مصطفى أديب – في كلمة له اليوم السبت – إن الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، جاء في ضوء تراجع عدد من القوى السياسية اللبنانية عن تعهداتها السابقة له والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتسهيل تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن الأحزاب والقوى السياسية للقيام بالإصلاحات اللازمة لإنقاذ لبنان.

يواصل النجم المصري محمد صلاح تدريباته، استعدادا لمواجهة أرسنال، المقرر إقامتها بعد غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وظهر النجم المصري محمد صلاح بـ ابتسامة عريضة خلال مران الريدز، استعدادا لموقعة أرسنال.
ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح للثأر من أرسنال بعد الفوز عليه في مباراة الاثنين، وذلك بعد الخسارة أمامه في آخر مباراتين، بمسابقة الدوري وكأس الدرع الخيرية.

توفي الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله  صباح اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. 
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