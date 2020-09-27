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تعليم

طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة يستكملون إجراءات الكشف الطبي لليوم الثاني

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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احمد علام
يتجه الطلاب الجدد المرشحين لكلية الإعلام جامعة القاهرة إلي مستشفى الطلبة، اليوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي، لإجراء الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

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وجاء ميعاد الكشف الطبي لكلية الإعلام على النحو التالي:
كلية الإعلام من حرف (أ) إل حرف (غ) 26-9-2020

كلية الإعلام من حرف (ف) إل حرف (ى) 27-9-2020

والجدير بالذكر أن مستشفى الطلبة بالجيزة، بدأت في استقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020، وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، كما تضمن الكشف الطبي إجراء تحليل فيروس C.

وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وقاموا بتوزيع نسخ من أدلة جامعة القاهرة التي صدرت مؤخرًا للتوعية بجائحة فيروس كورونا والوقاية منه، إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها.

ويستمر الكشف الطبي على الطلاب الجدد، حتى يوم 24 أكتوبر المقبل، بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.
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