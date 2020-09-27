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محافظات

غدا.. توزيع 50 مشروعا تنمويا للحد من الهجرة غير الشرعية في قرى المنيا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:06 م
مشروع تنموى
مشروع تنموى
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ايمن رياض
تنظم جمعية الأورمان غدًا الاثنين وبحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيله مكرم، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا تنظم احتفالية خاصة لتوزيع ٥٠ مشروع تنموي صغير على ٥٠ شاب من أهالى القرى الأكثر اقبالا على الهجرة غير الشرعية بمراكز محافظة المنيا.

تقام احتفالية توزيع المشروعات التنموية الصغيرة بفندق القوات المسلحة بمدينة المنيا بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان توزيع المشروعات التنموية  الصغيرة غدا الاثنين يأتى فى اطار دعم جهود الدولة فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لايجاد بدائل للشباب لكى يوفر له دخل شهرى ثابت ومشروعات تنموية تؤمن له مستقبله

مشيرا انه جاء ضمن مبادرة بنك القاهرة والاورمان لتمويل 2000 مشروع تنموي للفئات الأكثر احتياجًا  

وأوضح شعبان أن الشباب المستفيدين من قريتي طرفا الكوم ودلقام مركز سمالوط، وقرية البهنسا مركز بني مزار، وقرية ادقاق المسك مركز مطاى، وقرية بني وركان مركز العدوى بمحافظة المنيا .

وأشار  إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

يذكر كر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة المنيا تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.
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