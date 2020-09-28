أول رد فعل من بن شرقي بعد خروجه غاضبا في مباراة الجونة

علق أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، علي واقعه خروجه غاضبا في مباراة فريقه امام الجونة امس عبر حسابه الشخصي فيسبوك .
ونشر اشرف بن شرقي، صورة له تجمعه مع الفريق وعلق قائلا : " فريق كبير " .
ولجأ طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلي خروج أشرف بن شرق بعدما قدم مباراة قوية ونجح في صناعة الهدف الثاني لفريقه.
وتمكن نادي الزمالك من تعزيز تقدمه على الجونة بهدف ثالث في المباراة التي تقام حاليا بين الفريقين.
ويواجه الزمالك منافسه الجونة على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.
حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 63، وتصدى لها محمود علاء الذي سجلها بطريقة جيدة على يمين الحارس اسلام طارق في الدقيقة 65، لتصبح النتيجة 3-1.