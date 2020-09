رئيس جامعة الملك سلمان في حوار لـ صدى البلد: جاهزون للدراسة واستقبال 1800 طالب.. هدفنا الارتقاء بالتعليم المصري.. مصروفات الطلاب لن تغطي تكلفة التشغيل.. والذكاء الاصطناعي أساسي في نظامنا التعليمي

رئيس جامعة الملك سلمان في حوار لـ "صدى البلد":

- جاهزون للدراسة واستقبال 1800 طالب

- هدفنا الارتقاء بالتعليم المصري

- مصروفات الطلاب لن تغطي تكلفة التشغيل

- الذكاء الاصطناعي أساسي في نظامنا التعليمي









منارة علمية جديدة ومركز جديد للإشعاع العلمي والحضاري في محافظة جنوب سيناء، وإحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تعد نموذجًا لجامعات الجيل الرابع والتي تتميز بكونها جامعات ذكية، تعظم من خبرة الطلاب بما تمتلكه من مقومات علمية وتكنولوجية ومادية، إنها جامعة «الملك سلمان الدولية» باكورة الجامعات الأهلية الذكية في مصر.





الجامعة التي تلتفت إليها أنظار الكثيرين رغم كونها واحدة من بين ثلاث جامعات أهلية، تولى رئاستها الأستاذ الدكتور أشرف سعد الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ليصبح أول رئيس لجامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء، والذي أجرى معه موقع «صدى البلد» الإخباري، حوارا مطولا حول استعدادات الجامعة للعام الدراسي، وأهمية ومكانة تلك الجامعة، والأهداف المنشودة منها.

بداية.. حدثنا عن الجامعات الأهلية والفلسفة التي تعتمد عليها؟





التعليم الأهلي هو تعليم غير هادف للربح وقد استثمرت الدولة أكثر من 40 مليار جنيه فى الجامعات الثلاث الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها هذا العام، وقد وصلنا إلى هذا الرقم بهذه الإستثمارات الضخمة من قبل الدولة ومن قبل القيادة السياسية التى تهتم بملف التعليم بشكل كامل سواء التعليم الأساسى أو التعليم الجامعى لإتاحة فرص تعليمية متميرة، فهو تعليم يعتمد على البرامج الدراسية، وعن فرص لسوق العمل لمواكبة الثورة الصناعية التي يشهدها العالم.

ما الهدف من إنشاء جامعة الملك سلمان والمستهدف منها؟





تهدف جامعة الملك سلمان باعتبارها إحدى الجامعات الذكية، إلى تحقيق ترتيب عالمي متقدم لما لتلك الجامعات الذكية من مكانه، فهي تعتمد على مبدأ تعليم وتعلم يوازن بين مهارات ومعارف الخريج، واحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، وتوفير بحث علمي يعمل على أن يكون "صنع في مصر" منافس عالمي، من خلال إنشاء بيوت خبرة لخدمة المجتمع وتطوير الأعمال.





كما تهدف الجامعة الى المنافسة العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عال يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة محليًا واقليميًا ودوليًا.

ما الذي يميز جامعة الملك سلمان؟

تتميز جامعة الملك سلمان الدولية بقطاع عريض من المقومات العلمية متمثلة في العديد من المعامل التعليمية والبحثية وقاعات المؤتمرات والمقومات الرياضية متمثلة في الملاعب المكشوفة والصالات المغطاة وحمامات السباحة والمقومات الثقافية متمثلة في المكتبات متقدمة التجهيز والمقومات الفنية متمثلة في قاعات الرسم والعرض والمسارح وكافة هذه المقومات موزعة على مقار الجامعة الثلاث ويمكن استخدامها من قبل طلاب الجامعة.

للجامعة 3 فروع في جنوب سيناء.. حدثنا عن تلك الفروع وكلياتها؟

أقيمت جامعة الملك سلمان الدولية في ثلاثة مدن هي رأس سدر والطور وشرم الشيخ وقد تم تصميم كافة مباني الجامعة بطراز معماري وتكنولوجي فريد يعكس قدرة الابداع المصري في انشاء جامعات الجيل الرابع التي يتكامل بها التصميم المعماري مع المقومات المادية والتكنولوجية.

أولا فرع الجامعة بمدينة رأس سدر على مساحة خمسة وسبعون فدانًا، ليكون مقرًا لكليات العلوم الإدارية والزراعات الصحراوية في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يتسع هذا الفرع ليشتمل على مزرعة ملحقة بكلية الزراعات الصحراوية وكلية علوم المجتمع وكلية للطب البيطري. وسيستضيف فرع رأس سدر كليات القطاع الطبي (الطب وطب الأسنان والصيدلة) والمزمع اقامتهم لاحقًا بفرع الجامعة بمدينة الطور وكذلك كليات الهندسة والصناعات التكنولوجية والعلوم كي تبدأ في فرع الجامعة بمدينة رأس سدر وحتى الانتهاء من اللمسات النهائية بفرع الطور.

أين يوجد المقر الرئيسي لجامعة الملك سلمان؟

يعتبر فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور المقر الرئيس للجامعة، حيث أقيم على مساحة 200 فدان كي يشتمل في المرحلة الأولى على أربع كليات هم الهندسة والعلوم والصناعات التكنولوجية وعلوم وهندسة الحاسب. ويوجد بالمقر الرئيس مكتبة ضخمة مجهزة كي تكون مكتبة مركزية للجامعة ونقطة اشعاع علمي وثقافي من خلال تقديم خدمات معرفية وثقافية لمنسوبي الجامعة والمجتمع المحيط. ويشمل المقر الرئيس منطقة متكاملة للألعاب الرياضية، حيث تحتوي على العديد من الملاعب المكشوفة وصالات الألعاب المغطاة وحمام سباحة أوليمبي. ويشمل المقر الرئيس للجامعة مركزًا للمؤتمرات مجهز بأحدث النظم السمعية والبصرية. ومن المقرر أن يتسع المقر الرئيس للجامعة بمدينة الطور كي يشمل كليات للطب البشري والتمريض وطب الأسنان والصيدلة بالإضافة الى مستشفى جامعي.

أين يوجد الفرع الثالث للجامعة؟

يوجد الفرع الثالث لجامعة الملك سلمان الدولية في مدينة السلام "شرم الشيخ" وأقيم على مساحة 25 فداناُ كي يشتمل على أربع كليات هي كلية السياحة والضيافة وكلية العمارة وكلية الألسن واللغات التطبيقية وكلية الفنون والتصميم وسيستضيف الفرع كلية علوم وهندسة الحاسب وحتى الانتهاء من اللمسات النهائية. تحتوي كلية السياحة والضيافة على فندق خاص لتدريب الطلاب وحمام سباحة نصف أوليمبي. ويحتوي الفرع حاليًا على مكتبة ذات قاعات مجهزة للقراءة والاطلاع ومطالعة مقتنيات بنك المعرفة المصري من خلال خدمات المكتبة الرقمية، كما تحتوي المكتبة على قاعات مجهزة للقيام بالأنشطة الأدبية والثقافية. ويشمل الفرع على العديد من المناطق الرياضية والملاعب المكشوفة.

هل أصبحت الجامعة جاهزة بمعاملها وقاعات الدرس لاستقبال الطلاب؟

يتابع كافة المعنيين بالوزارة على مدار الساعة الجهات المسؤولة عن استكمال فرش الجامعة بقاعاتها ومدرجاتها ومعاملها حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب بفرعي رأس سدر وشرم الشيخ.

رغم وجود العديد من الجامعات المصرية.. ما الجديد الذي ستقدمه جامعة الملك سلمان؟

تقدم الجامعات الأهلية نموذجًا يحتذى به في انشاء الجامعات إذ تتميز بالعديد من المميزات لكونها تمثل مجموعة متكاملة من المؤسسات العلمية والتعليمية لها رؤية عامة واضحة، وتتميز كل منها في عدد من المجالات، بجانب وجود مجموعة من البرامج الأكاديمية تلبى احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محليًا وإقليميًا ودوليًا، إضافة إلى أن تلك الجامعة تركز على شخصية ومهارات الخريج لذلك فإن الجامعات الأهلية الجديدة تتبنى معايير جودة عالمية تنمى قدرات الطالب وتكسبه مهارات العمل بقدر ما تدفعه للتعلم المستمر ليكون قادرًا على التكيف مع التكنولوجيا التي تتطور بشكل متسارع.

كما تعمل جامعة الملك سلمان على توفير بيئة مناسبة تساعد على القيام بالبحث العلمي التطبيقي الذي يساهم في تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية تدفع "صنع في مصر" للمنافسة العالمية،وتقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال بيت خبرة قادر على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الدولة والمجتمع.

كيف تمت عملية الاختيار للكوادر التعليمية بالجامعة والطلاب؟

اعتمدت جامعة الملك سلمان منذ يومها الأول في هيئة تدريسها على اختيار هيئة تدريس قادرة على التجاوب مع التقدم العلمي العالمي، ولها اتصالات مع جامعات متميزة ويمكن لها المشاركة وجذب مشروعات بحثية ترفع من ترتيب الجامعة، كذلك على مستوى الطلاب تم اختيار الطلاب من خلال نظام واضح وشفاف، يسمح باختيار أنسب العناصر ويسعى لجذب من يرغب في التعلم وقادر على المثابرة في التحصيل مع توجيهه للتخصص الذي يتوافق مع مواهبه وينمى مهاراته.

ما هي معايير وآليات اختبارات القبول للطلاب؟

كما يعلم الجميع فقد تم تصميم بوابة الكترونية يسجل الطلاب من خلالها ويقوم الطالب بتعبأة كافة البيانات اللازمة ثم يقوم بتنشيط الحساب من خلال رسالة تصل اليه من النظام على بريده الالكتروني. ليستكمل بعدها اجراءات التسجيل الإليكتروني، ثم بعدها يجري الطالب اختبار تخصصي لكل قطاع علمي يضاف إليهم اختبار اللغة الانجليزية واختبار التفكير المنطقي والنقدي وهو اختبار يتم تنفيذه بالتعاون مع أحد الشركات المتخصصة بالمملكة المتحدة. وبناء على نتيجة الطلاب في الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات بالإضافة الى نتيجة الطلاب في اختبارات القبول يتم ترتيب الطلاب وتحقيق رغباتهم تباعًا لضمان لعدالة والشفافية.

كم تستقبل الجامعة من الطلاب في عامها الأول؟

يتم الاستعداد لاستقبال طلاب تتراوح أعدادهم في العام الأول للدراسة ما بين 1,500 و 1,800 طالب بفرعي الجامعة برأس سدر وشرم الشيخ في 13 كلية وهم الطب- طب الأسنان – الصيدلة – الزراعات الصحراوية – العلوم الإدارية – الهندسة – الصناعات التكنولوجية – العلوم – العمارة – علوم وهندسة الحاسب – الفنون والتصميم – السياحة والضيافة – الألسن واللغات التطبيقية.

البعض انتقد ارتفاع مصروفات الجامعات الأهلية أسوة بالجامعات الخاصة.. فما الفرق بينهما؟

تعلمنا في دراسة الهندسة عندما نقيم الارقام ألا نقيمها بقيمتها المطلقة وانما بقيمتها النسبية فحينما نقيم مصروفات الطلاب ونقول "أن المصروفات لا تختلف عن الجامعات الخاصة" ! هنا يجب أن أسأل "أي شريحة من الجامعات الخاصة نقارن بها؟" هل هذه الجامعة التي نقارن بها تحوي أفضل العناصر من الهيئة الاكاديمية والمعاونة تم انتقاؤها على عدة مراحل من المقابلات خلاف أعضاء هيئة التدريس المصريين العائدين من الجامعات العالمية المرموقة والأكاديميين من جامعات أجنبية زميلة.

والسؤال الأهم الذي لابد من أن نسأله، هل الجامعات التي نقارن بها قام بتأليف البرامج الأكاديمية بها أكثر من مئة وخمسون من أفضل أساتذة الجامعات المصرية؟ وهي برامج حديثة بل الأكثر حداثة وذات مرجعية دولية وبشراكة دولية في العديد منها، و هل الجامعات التي نقارن بها جامعات ذكية من الجيل الرابع، ورغم كل ذلك فإن المصروفات الدراسية تقارن بالحد الأدنى لمصروفات الجامعات الخاصة بصفة عامة وقد تقارن بالبرامج الخاصة بالجامعات الحكومية.

والنقطة الرئيسية التي يجب التأكيد عليها وأن يدركها الجميع، هو أن الجامعات الاهلية لا تهدف للربح، وما تتحصله تلك الجامعات الجديدة لن يغطي مصاريف التشغيل، وذلك بسبب اختيار أساتذة متميزة في مختلف المجالات للتدريس، وتقديم خدمات متميزة للطلاب.

ما المميزات التي يشملها نظام الدراسة بجامعة الملك سلمان؟

تحقق سياسة التوازن بين مهارات ومعارف الخريجين والتي تنتهجها الجامعات الأهلية الجديدة مع التركيز على نوعية وحداثة المهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي أحد أهم الركائز التي ستؤهل الخريجين للمنافسة ليس فقط في سوق العمل المحلي وانما أيضا الاقليمي والدولي، كما تركز تلك الجامعات على مهارات ريادة الأعمال والتي ستؤهل الخريج الى تطوير مشروعه الخاص مما سيؤثر ايجابًا على الخريج وعلى الحالة الاقتصادية بشكل عام وخاصة في المجتمعات النامية مثل مجتمع جنوب سيناء.

ما هو نظام البرامج الذي تعتمد عليه الدراسة في جامعة الملك سلمان؟

تطرح الجامعة مجموعة من البرامج الدراسية في العديد من المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، الحالية والمستقبلية، حيث تم وضع الأسس العامة لنظام الدراسة، بالساعات المعتمدة، ومتوافقة مع معايير هيئة جودة التعليم المصرية والمعايير الدولية ذات الموثوقية العالية. وتشمل كافة البرامج الأكاديمية مقررات لإعداد شباب المستقبل ليكون مثقفًا وقادرًا على تحمل مسئولية التطوير والتحديث المستمر للوطن. ويقوم بالتدريس نخبة من الاساتذة المصريين والأجانب من جامعات متميزة من خلال الشراكات الدولية للجامعة.

وتطرح الجامعة هذا العام 28 برنامج من أصل 52 برنامج كمرحلة أولى وتشمل أحدث البرامج الأكاديمية في الطب - طب الاسنان - الصيدلة - برامج الطاقة الجديدة والمتجددة - هندسة المياه والبيئة - الصناعات التكنولوجية -كيمياء البترول -بيولوجيا الأحياء المائية - الهندسة الزراعية -زراعة النباتات الطبية والعطرية -الادارة - ريادة الاعمال - الاستثمار والتمويل -العمارة – بناء الماركة – الرسوم المتحركة – الفوتوغرافيا والصور المتحركة- علوم الحاسب – هندسة الحاسب وغيرها من البرامج الأكثر حداثة في سوق التعليم العالي.

هل تحقق تلك البرامج الهدف المنشود منها وإيجاد خريج تكون الدولة في حاجة اليه مستقبلًا؟

تحقق الجامعات الأهلية الجديدة سياسة التوازن بين مهارات ومعارف الخريجين مع التركيز على نوعية وحداثة المهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي أحد أهم الركائز التي ستؤهل الخريجين للمنافسة ليس فقط في سوق العمل المحلي وانما أيضا الاقليمي والدولي، كما تركز تلك الجامعة على مهارات ريادة الأعمال والتي ستؤهل الخريج الى تطوير مشروعه الخاص مما سيؤثر ايجابًا على الخريج وعلى الحالة الاقتصادية بشكل عام وخاصة في المجتمعات النامية مثل مجتمع جنوب سيناء.

وتعد الشراكات التي تعقدها الجامعة سواء للتعاون في تدريس المقررات أو تبني نظام الجودة والمتابعة أو لطرح برامج مزدوجة الشهادة هي الخطوة الأولى للاعتراف من المؤسسات الاحترافية الدولية مثل ABET) و IET في المجالات الهندسية) و BCS في مجالات علوم وهندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي الخ، مما يكسب الخريج البعد العالمي ويؤهله للمنافسة دوليًا، وبذلك تحقق تلك الجامعات أحد أهدافها الهامة وهي خلق فرص عمل محلية وعالمية للخريج بالإضافة الى تنمية المجتمع وخلق فرص لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.

كيف تفكر الجامعة في إيجاد فرص عمل في عامها الأول؟

وزارة التعليم العالي تتبنى استراتيجية (E to E) أي (from Education to Employment ) أي من التعليم العالي لسوق العمل. ومن ثم فإن رسالة هذه الجامعة تتركز في اعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، المتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة، وتشجيع الابتكار والابداع والقيام بالأبحاث العلمية التطبيقية، كما تشمل رسالة الجامعة الربط مع الصناعة في اطار مرن يسمح بالتطور المستمر والحفاظ على القيم والاخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وتزويد المجتمع بقادة المستقبل القادرين على احداث تغير ملموس لأنفسهم ولوطنهم ومحيطهم الإقليمي والدولي بالإضافة الى قدرتهم على تطوير حلول مبتكرة للمشكلات كباحثين واعدين ذوي قدرة على التعلم مدى الحياة.

هل تمت مخاطبة جامعات دولية لتنفيذ توصيات الرئيس السيسي بشأن الشراكة؟

تتبنى الجامعة مبدأ التوأمة الأكاديمية والشراكات الدولية مع الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات والهيئات الدولية المتميزة (من أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية) لتعظيم الشراكة الفاعلة محليًا ودوليًا في انتاج ونشر المعرفة الملبية لاحتياجات المجتمع وسوق العمل وخطط التنمية المستدامة.

ومن ثم فإن وزارة التعليم العالي تعمل على انتقاء جامعات عالمية متميزة لعمل الشراكة معها ضمن إطار عمل يضمن حقوق كافة الاطراف. وسوف تعمل الجامعة في معظم برامجها على منح شهادتين أكاديميتين أحدهما من جامعة الملك سلمان الدولية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات والأخرى من الجامعة الشريكة التي سيتم التوءمة معها مما يعطي تميزًا لخريج الجامعة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، كما تتيح الجامعة لطلابها فرص للتدريب والمشاركة في معارض وملتقيات التوظف ومؤتمرات الطلاب وذلك لرفع القدرة التنافسية لخريجي الجامعة في سوق العمل.





العالم أصبح يتجه الذكاء الاصطناعي.. هل سيكون له فرصة داخل جامعة الملك سلمان؟

أكدنا مرارا أن جامعة الملك سلمان إحدى جامعات الجل الرابع، وهى جامعة ذكية، لذلك فإن الذكاء الاصطناعي أساسي في نظام الدراسة داخل الجامعة، حتى أن تجهيزات الجامعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بداية من شبكة التكيفات والإضاءة، فهو أحد المجالات الهامة التي تركز الدولة على تنميتها خلال تلك الفترة لما لها من أهمية عالمية.

الدولة تولي أهمية كبيرة بأفريقيا.. هل سيكون للطلاب الأفارقة فرصة لالتحاق بالجامعة؟

مصر تعتز بانتمائها العربي الإفريقي، وبحكم موقع جامعة الملك سلمان فإن الطلاب العرب سيكون لهم مكان داخل جامعة الملك سلمان، كذلك الطلاب الأفارقة فهى جامعة دولية، تستقبل الطلاب المصريين والعرب والأفارقة، لكن هل سيتم تقديم منح من الجامعة لطلاب بعينهم في ليست بيد الجامعة لكنه قرار الجهات السيادية ووزارة التعليم العالي.