صباحكم جميل.. ساموزين يغازل الجمهور بإطلالة من ألمانيا.. شاهد





صباحكم جميل وبركه وصحه وعافيه ". و ظهر سامو زين من المانيا و هو يرتدي بلوڤر اسود و نظاره شمس و علق على صورته: "".





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ونالت الصورة تفاعل عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي :

- وحشتنا اوي يا ساموزين

-فين ايام الشقاوه و الكليبات

- الصوره تحفه

- الشتا بدء هناك ولا ايه





يذكر ان اخر اعمال الفنان سامو زين ، فيديو كليب أغنيه "حب حب" .





الاغنيه من كلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي أما الفيديو كليب فمن إخراج إسماعيل الأرباس.





ونجحت أغنية "حب حب" في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعالم العربي، وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل : سوريا والسعودية ومصر والكويت



