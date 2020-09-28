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فن

فى أحدث ظهور لها.. روجينا تشعل السوشيال ميديا.. ومتابع: أجمل من هيفاء

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة روجينا متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام " .

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

يا عوومري - اى الجمال دة كله ياعمرى- جميله .أجمل من هيفاء


و يذكر ان وضعت الفنانة روجينا نفسها فى موقف محرج بعد نشرها عبر صفحات وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بها ملصق دعائي "مضروب" لمسلسلها الجديد "اسود فاتح" مشيرة إلى أنه الأفيش الرسمي للعمل.

من جانبها طرحت شركة انتاج العمل لملصق الرسمي له، وقد تغير خلاله مكان الفنانة روجينا، وحل محلها الفنان أحمد فهمى، وهو ما يشير إلى وجود خلافات لمكان تواجدها بالأفيش، أكدها لـ"صدى البلد" مصدر خاص داخل العمل، الذي تم تصوير أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت.

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

كانت روجينا قد تألقت شهر رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.
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