ألف مبروك.. روجينا تنشر البوستر الرسمي لمسلسل أسود فاتح





البوستر الرسمى لمسلسل أسود فاتح وعلقت عليه قائلة: " سيعرض قريبا على منصة ، الف مبرووووووووووووك لكل فريق العمل باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح". ونشرت روجينا قائلة: "





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كانت الفنانة روجينا، قد أعلنت انتهاء تصوير مسلسل "أسود فاتح" لـ هيفاء وهبي.



ونشرت روجينا، عدة صور من كواليس تصوير المسلسل وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله فركش #اسودفاتح شكرا #كريمالعدل.. شكرا هيثم حسنى شكرا لكل زميلى فى العمل شكرا لفريق العمل امام الكاميرا وخلفها ربنا يوفقنا جميعا #نجلاءسعد #اسودفاتح".

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.