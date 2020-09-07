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مرأة

بالكاجول.. روجينا تخطف أنظار جمهورها في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة روجينا صورة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وكانت أبرز التعليقات على الصور "قمر - مشاء الله - ايه السكر ده". 

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يذكر أن الفنانة روجينا شاركت فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد والفنانة سلوى عثمان.  

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين. 

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