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فن

رغم حالته الصحية .. لطفي لبيب يشارك في عزاء المنتصر بالله

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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محمد هاني - عز حسين
بدأ منذ قليل، عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله بكنيسة السيدة العذراء بحي الزمالك بالقاهرة، ووصل منذ لحظات الفنان القدير لطفي لبيب رغم حالته الصحىة غير المستقرة.

كما وصل لتقديم واجب العزاء نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي والفنان محمود حميدة ومحمد أبو داود والفنانة يسرا والفنان محمد هنيدي. 

كان الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، تُوفي صباح السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. 

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اشتهر بالأعمال الكوميدية مثل "حضرات السادة العيال، وعائلة سعيدة جدا، وشارع محمد علي ، وعلشان خاطر عيونك، ومطلوب على وجه السرعة، والعالمة باشا".


وتألق دراميا وسينمائيا في العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل "أرابيسك.. أبناء ولكن.. آن الأوان.. أيام المنيرة.. لن أمشي.. طريق الأمس.. عيون.. راجل وست ستات".
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