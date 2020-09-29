لطلاب الدبلومات الفنية.. كل ما تريد معرفته قبل انطلاق التنسيق 30 سبتمبر المقبل.. تعليمات هامة لابد الالتزام بها.. وقواعد تقليل الاغتراب

لطلاب الدبلومات الفنية تعليمات لابد الالتزام بها قبل تسجيل الرغبات

تعرف على قواعد قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب الدبلومات الفنية









أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن طلاب الدبلومات الفنية ستطبق عليهم الإجراءات الاحترازية داخل معامل التنسيق والمكتب الخاص بهم مثل باقي زملائهم من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال فترة التنسيق الخاص بهم، حيث منع الطلاب من الدخول دون ارتداء الكمامات حرصا على سلامة الطلاب.





وأضاف المصدر أن لابد من أن يراعي الطلاب الدقة في تسجيل رغباتهم حيث ان اخر موعد للتعديل هو 7 أكتوبر على أن يبدأ تسجيل الرغبات يوم 30 سبتمبر المقبل.





وقد قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعض التعليمات الهامة للطلاب:





• هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

• سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

• ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات ( وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.





بينما بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية

أولا : دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات

ثانيا : دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية ) الدور الأول( عام 2020 وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب

برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت

• في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/10/2020 علي النحو التالي :-

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول التالي:-

المؤهل النسبة المئوية

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول التالى :-









دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75 % فأكثر

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.









مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية.

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت: WWW.TANSIK.EGYPT.GOV.EG.

خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/10/2020.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني :

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الانترنت:

موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.Egypt.gov.eg

• سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان مع التأكيد علي تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملحوظة :- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة .

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني :

• التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلًا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق .

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات .

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات .

• تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب

• هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت تشاء حتى موعد إغلاق