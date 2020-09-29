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أخبار العالم

دولتان أوروبيتان تعلنان الطوارئ بسبب كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تستعد كل من التشيك وسلوفاكيا، لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، الأسبوع الجاري؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وأعلنت مواقع إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصول الوفيات إلى أكثر من مليون حالة في العالم، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى للدول الأكثر وفاة بسبب الفيروس.


وكان نصيب الولايات المتحدة من الوفيات بسبب كورونا 20.7% من إجمالي الوفيات في العالم، وفي المرتبة الثانية جاءت البرازيل بنسبة 14.1%. 


كما جاءت في المرتبة الثالثة الهند بنسبة 9.5% من إجمالي الوفيات، وخلفها المكسيك بنسبة 7.5% ، ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.1%.


وجاءت إيطاليا عقب ذلك بنسبة 3.4%، فيما جاءت بيرو بنسبة 3.1%، وخلفها جاءت فرنسا بنسبة 3%، ثم إسبانيا بنسبة 3% أيضا ثم إيران بنسبة 2.5%، وبقية دول العالم 29%.


وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشٍّ جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وذلك وسط محاولات التوصل سريعا للقاح نهائي للفيروس، وذلك أملا في عودة الحياة لطبيعتها. 
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