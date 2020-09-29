دولتان أوروبيتان تعلنان الطوارئ بسبب كورونا

تستعد كل من التشيك وسلوفاكيا، لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، الأسبوع الجاري؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".











وأعلنت مواقع إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصول الوفيات إلى أكثر من مليون حالة في العالم، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى للدول الأكثر وفاة بسبب الفيروس.











وكان نصيب الولايات المتحدة من الوفيات بسبب كورونا 20.7% من إجمالي الوفيات في العالم، وفي المرتبة الثانية جاءت البرازيل بنسبة 14.1%.









كما جاءت في المرتبة الثالثة الهند بنسبة 9.5% من إجمالي الوفيات، وخلفها المكسيك بنسبة 7.5% ، ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.1%.











وجاءت إيطاليا عقب ذلك بنسبة 3.4%، فيما جاءت بيرو بنسبة 3.1%، وخلفها جاءت فرنسا بنسبة 3%، ثم إسبانيا بنسبة 3% أيضا ثم إيران بنسبة 2.5%، وبقية دول العالم 29%.









