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جريمة فى حق الدولة.. مجلس الوزراء: كفر الشيخ نموذج صارخ لمخالفات البناء.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:44 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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آيات أحمد
قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمضاعفة تمويل مشروع البتلو، مؤكدًا أن المشروع له مردود إيجابى على أسعار اللحوم، لافتًا إلى أن المشروع منتشر فى كل مكان فى مصر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، فى لقاء مذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك مشاكل بالمحاور المرورية بالدلتا، ويتم تنفيذ مشروعات لإنشاء محاور جديدة، بالإضافة إلى مشروعات توصيل المياه الذى يتم فى مختلف محافظات مصر كلها ، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

وتابع أن كفر الشيخ نموذ صارخ لعملية التعديات فى البناء، منوهًا أنه تم اهدار الاراضى الزراعية واهدار غير مخطط وغير منظم على الإطلاق فى تلك المنطقة مما يكلف الدولة أعباء اضافية لتوصيل المرافق لتك المناطق.

وأردف ان هناك عمارات كبيرة تصل إلى 12 دور موجودة فى شوارع صغيرة لا تتحمل تلك الاعداد، مؤكدًا على المنع البات والتام لأى بناء غير مخطط.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، كفانا اهدار واستنزاف لموارد الدولة، الارض الزراعية التى تضيع لن نعوضها مرة اخرى، مؤكدًا النمو والبناء على الاراضى الزراعية غير مقبول وغير مسموح ويعد جريمة فى حق الوطن وحان الوقت التوقف لتلك الظاهرة السلبية.
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