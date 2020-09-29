AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق.. منة فضالي تنعى الشيخ صباح الأحمد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:32 م
منة فضالي
منة فضالي
Advertisements
محمد بدران


نعت الفنانة منة فضالي، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما .


وكتبت منة فضالي علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعية أمير الكويت: "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق في وفاه سمو امير دولت الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي انتقل الي جوار ربه اليوم تغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 🇰🇼 🇪🇬"



وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 


ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.


وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.


وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.


وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.


وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الديوان الأميرى الكويتي ينعى أمير البلاد.. فيديو

رحم الله أمير الإنسانية.. قرقاش ينعى أمير الكويت

محمد إمام ينعى أمير الكويت

نادية الجندي تعزي الشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

أحر التعازي والمواساة لأهل الكويت.. هيفاء وهبي تنعى الشيخ صباح الأحمد

ولي عهد البحرين ينعى أمير الكويت: وداعا لرجل أحب الخير للجميع

ترشيحاتنا

لقاء منتصف الليل .. كواليس الصلح بين رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد

فريق الكرة وجهازه الفني.. كواليس اجتماع العاشرة صباحا لمجلس الأهلي

بيان رسمي من التلفزيون الكويتي حول وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد

لو ظهرك بيوجعك.. 8 فيتامينات هتقلل الألم

بعد تغريدته المثيرة للجدل.. جاريدو يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

يحدث فى الكويت.. رئيسا الحكومة ومجلس الأمة يغادران جلسة منعقدة فجأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهدف نشر البهجة.. طالبة الهندسة دميانة ميلاد تدمج كلمات الأغاني وإفيهات الأفلام مع رسومات معبرة بالخيوط

أسعار ومواصفات أودي audi q2 في مصر.. صور

عصير طبيعي للوقاية من الصداع النصفى