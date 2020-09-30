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بين الناس

سكان شارع دكتور محمود حب الله بمدينة نصر يشكون من عدم إنارة أعمدة الكهرباء

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا السيد سامي محمود البقلي مدير عام بوزارة الإنتاج الحربي، المقيم 24 شارع دكتور محمود حب الله  متفرع من عباس العقاد مدينة نصر ،  في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إنارة أعمدة الكهرباء .

ويقول فى رسالته : نشكو من عدم إنارة أعمدة الكهرباء منذ 3 ايام مما يشكل خطر على أولادنا ، مطالبا بإصلاح العطل بالكهرباء فى أسرع وقت ممكن .

للتواصل مع الشاكى 
01006740739
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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