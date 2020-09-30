سكان شارع دكتور محمود حب الله بمدينة نصر يشكون من عدم إنارة أعمدة الكهرباء

شكا السيد سامي محمود البقلي مدير عام بوزارة الإنتاج الحربي، المقيم 24 شارع دكتور محمود حب الله متفرع من عباس العقاد مدينة نصر ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إنارة أعمدة الكهرباء .





ويقول فى رسالته : نشكو من عدم إنارة أعمدة الكهرباء منذ 3 ايام مما يشكل خطر على أولادنا ، مطالبا بإصلاح العطل بالكهرباء فى أسرع وقت ممكن .





للتواصل مع الشاكى

01006740739

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



