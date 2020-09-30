أسامة عبد العزيز: أردوغان ينتهك القانون ولا يحترم السلطة القضائية.. فيديو

مصادرة الأملاك الخاصة بالمعارضة، إن أردوغان تحول إلى ديكتاتور لا السلطة القضائية. قال الكاتب الصحفي أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي، تعليقا علىيحترم





وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، " كل ما يحدث في تركيا الآن يتم بسطوة شديدة لأن تركيا خرجت من الدول التي تحترم سيادة القانون".





وتابع "السلطة القضائية في تركيا أصبحت سلطة مسيسة، ومصادرة أملاك معارضي أردوغان أمر طبيعي في ظل حكم أردوغان إلى تركيا".





وقال " أردوغان ينتهك القانون والسلطة القضائية بشكل واضح وعلني".





ولفت أسامة عبد العزيز إلى أن "أردوغان لا يحترم القانون، وسعى إلى تنفيذ محاولة الانقلاب المزعوم في عام 2016 كي يتمكن من وضع قبضته على جميع السلطات في تركيا".



