AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسامة عبد العزيز: أردوغان ينتهك القانون ولا يحترم السلطة القضائية.. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
اسامة عبد العزيز
اسامة عبد العزيز
Advertisements
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي، تعليقا على مصادرة الأملاك الخاصة  بالمعارضة، إن أردوغان تحول إلى ديكتاتور لا يحترم السلطة القضائية.

وأضاف  عبد العزيز في مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "كل ما يحدث في تركيا الآن يتم  بسطوة شديدة لأن تركيا خرجت من الدول التي تحترم سيادة القانون".

وتابع "السلطة القضائية في تركيا أصبحت سلطة مسيسة، ومصادرة أملاك معارضي أردوغان أمر طبيعي في ظل حكم أردوغان إلى تركيا".

وقال "أردوغان ينتهك القانون والسلطة القضائية بشكل واضح وعلني".

ولفت أسامة عبد العزيز إلى أن "أردوغان لا يحترم القانون، وسعى إلى تنفيذ محاولة الانقلاب المزعوم في عام 2016 كي يتمكن من وضع قبضته على جميع السلطات في تركيا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان دبر مسرحية الانقلاب.. أدميرال تركي يكشف تفاصيل عن ملاحقة العسكريين في بلاده

ترشيحاتنا

القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر

ميدو: التحقيقات في الشكاوي المقدمة ضد مرتضى منصور ستستغرق وقتا طويلا

سائل يشكو الأزهر من عدم الإفتاء بحرمة حلق اللحية.. والرد كان حاسما

استبعاد الشناوي ومعلول.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة

رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور

يا واكل ناسك دمك خاين.. مواطن يلقن الإرهابي معتز مطر درسًا قاسيًا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تضيف مساحة تخزينية جديدة لسياراتها .. صور

فورد "Puma" في ثوب رياضي جديد موديل 2021.. صور

جمال شعبان يكشف سر موت طفل بورسعيد بسبب لعبة PUBG