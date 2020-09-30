بطلاً بـ 100 وش يعيدون نشر بوستر الفيلم

نشر الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " صورة لبوستر فيلم 100 وش، وأعاد نشره النجم آسر ياسين عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه عبر انستجرام .
من ناحية أخري، أكد المنتج جمال العدل عن عدم نيته في إنتاج جزء ثان من المسلسل خاصة بعد أن استقر مع صناع العمل علي تحويل المسلسل الي فيلم سينمائي .
يذكر أن مسلسل "بـ100 وش" تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.
من ناحية أخرى أعلن الفنان مصطفى درويش عن إغلاق حسابه عبر موقع "فيسبوك"، بسبب إحدى شركات الإنتاج.
ونشر "درويش" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها :"جوايا حلم مش هتنازل عنه، الفيس بوك الشخصي بتاعي أتقفل بسبب شركة صوت الدلتا، ليه معرفش، هو أنا غنيت لسه يا جماعة؟، ابتدينا الحرب بدري تقريبا يلا بينا".