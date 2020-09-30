مجهول يعتدي على «عم سبسبع» في الإسكندرية.. تفاصيل

، في منطقة سيدي جابر ، بالإسكندرية ؛ وذلك بعد تعدي مجهولين عليه بالشوم. استنجد الفنان شريف دسوقي ، بشرطة النجدة





وقال "دسوقي" ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ، إن مجهولا تعامل معه على أنه "عامل الباركنج" المتواجد في المكان ، وعندما ذهب إليه ليعطيه مفتاح السيارة؛ رفض عامل الباركنج أخذ المفتاح ، ورد عليه بأسلوب خارج عن الأدب ، وأسرع في إحضار الشوم للتعدي عليه.





خطف الأنظار في شهر رمضان الماضي؛ بمشاركته في بطولته مسلسل "بـ100 وش" مع النجمين نيللى كريم وآسر ياسين، حيث قدم شخصية "سباعى" أو عم "سبعبع" كما كان يطلق عليه خلال الأحداث. يذكر أن الفنان شريف دسوقى





وفور انتهاء عرض المسلسل؛ انهالت العروض السينمائية على "دسوقى"، وأصبح من أكثر الأسماء المطلوبة فى الأفلام، ليكون "بـ 100 وش"، هو وش السعد عليه.



