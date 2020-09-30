AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مجهول يعتدي على «عم سبسبع» في الإسكندرية.. تفاصيل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
استنجد الفنان شريف دسوقي، بشرطة النجدة، في منطقة سيدي جابر، بالإسكندرية؛ وذلك بعد تعدي مجهولين عليه بالشوم.

وقال "دسوقي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مجهولا تعامل معه على أنه "عامل الباركنج" المتواجد في المكان، وعندما ذهب إليه ليعطيه مفتاح السيارة؛ رفض عامل الباركنج أخذ المفتاح، ورد عليه بأسلوب خارج عن الأدب، وأسرع في إحضار الشوم للتعدي عليه.

يذكر أن الفنان شريف دسوقى خطف الأنظار في شهر رمضان الماضي؛ بمشاركته في بطولته مسلسل "بـ100 وش" مع النجمين نيللى كريم وآسر ياسين، حيث قدم شخصية "سباعى" أو عم "سبعبع" كما كان يطلق عليه خلال الأحداث.

وفور انتهاء عرض المسلسل؛ انهالت العروض السينمائية على "دسوقى"، وأصبح من أكثر الأسماء المطلوبة فى الأفلام، ليكون "بـ 100 وش"، هو وش السعد عليه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على متن باخرة.. أول صور للفنانة نيللي كريم مع خطيبها عمر إسلام

شريف دسوقى : أسلوب عادل إمام يدرس على مستوى العالم .. فيديو

نيللى كريم تخضع لجلسة تصوير على البحر

أحمد الفيشاوي لـ نيللي كريم: مفيش واحدة هاي شوجر.. فيديو

شريف الدسوقى يحصد جائزة أفضل ممثل كوميدي بمهرجان همسة للآداب والفنون

بـ 100 وش.. نيللي كريم: آسر ياسين كان عامل نفسه من الزمالك طوال التصوير

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حقيقة خطوبة نبيلة عبيد.. ابنة ويل سميث مبسوطة بعلاقة والدتها

ننشر أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس

ميدو: فايلر وضع مجلس الأهلي في موقف محرج

القبض على موظف اعتدى جنسيا على طفل بالتجمع الأول

ملعوب في جيناتهم.. فنانة تعلن على الهواء تفاصيل التنمر عليها وأولادها

مش بيجيلك نوم .. تمرين يقضي على الأرق بسرعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتهمة سوء التغذية.. القبض على أبوين نباتيين تسببا في مرض خطير لرضيعتهما

فاتورة أم دعوة فرح.. طلب غريب من عروسين قبل الزفاف يثير غضب أصدقائهما.. صور

المركبة الطائرة تنطلق من معرض بكين .. صور