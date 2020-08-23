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فن

شريف الدسوقى يحصد جائزة أفضل ممثل كوميدي بمهرجان همسة للآداب والفنون

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:38 م
شريف الدسوقي
شريف الدسوقي
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نبيل العدوى
أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان "شريف الدسوقى" وجائزة افضل ممثل  كوميدى عن دوره بــ مسلسل "بـ ١٠٠ وش" ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنه ،جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل  إن هذا التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور، و لجنة التحكيم ليحصد الجائزة عن لجنة التحكيم و إستفتاء الجمهور ، لافتًا إلى أن الفنان شريف الدسوقى نال أعلى نسبة تصويت من الجمهور في الاستفتاء ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة  عن أسماء المكرمين . 

الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير  "محمد صبحى" وسيقام المهرجان يوم التاسع من شهر أكتوبر.
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