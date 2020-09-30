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فن

احتفالاً بعيد ميلادها.. محمد الشرنوبي يرقص ويغني لزوجته

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:53 ص
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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مصطفى كرم
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، للفنان محمد الشرنوبي، وهو يرقص ويغني لزوجته؛ احتفالا بعيد ميلادها.

وظهر محمد الشرنوبي وهو يرقص مع زوجته "راندا"، في أحد الأماكن المخصصة للسهر، الليلة، وسط تصفيق من الحضور. 

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد الشرنوبي،أغنية قلبي ارتاح التي غناها في فرحه، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة محمد الشرنوبي وزوجته راندا .

وحذفت إدارة موقع يوتيوب أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، وذلك بعد أيام من عرضها؛ بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع.

وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني؛ قررت حذفها بشكل نهائي، حيث لم يقدم الشرنوبي ما يثبت دليل عرضها.

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وكانت سارة الطباخ قد خاطبت الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها ثم حذفتها من كل التطبيقات، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته.

وسبق أن أصدرت سارة الطباخ، تحذيرا، بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن عقده مع شركتها ما زال ساريا، ولم يفسخه كما يدعي، وهذه ليست المرة الأولي التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي، لأنها حذفت من قبل شركة روتانا بعد أن اتفق معها على توزيعها حذفتها بعد أن تأكدت من صحة موقف سارة الطباخ باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع على أي تواجد فني أو إعلاني يشارك فيه.
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