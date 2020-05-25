شريف الدسوقي: كنت مرشحا لدور آخر في مسلسل بـ 100 وش ..فيديو

قال الفنان شريف الدسوقي ، إن المخرجة كاملة أبو ذكرى رشحته لدور "سبعبع" في مسسل "بـ 100 وش" خلال مقابلة في بمهرجان الجونة.





وأضاف شريف الدسوقي عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع على القناة الأولى، أنه كان مرشح لدور آخر فى المسلسل، لكن الفنانة كاملة أبو ذكري رشحته من خلال خبرتها لدور أفضل.









وأوضح دسوقي أن الموهوب دائما ما يلاقي صعوبة في إظهار موهبته من خلال توافر الأعمال الفنية له، ولكن أساتذته دائما كانوا ينصحونه بطرق الأبواب الغير معتادة.





ونصح الموهوبين في التمثيل في معهد السينما الذين لم تتاح الفرصة لهم ، التمسك بالفرص الصغيرة، حتى لو كانت مشاهد صغيرة مثل ما حدث معه.



