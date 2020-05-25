AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شريف الدسوقي: كنت مرشحا لدور آخر في مسلسل بـ 100 وش ..فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:53 ص
الفنان شريف الدسوقي
الفنان شريف الدسوقي
Advertisements
نورهان رأفت
قال الفنان شريف الدسوقي، إن المخرجة كاملة أبو ذكرى رشحته لدور "سبعبع" في مسسل "بـ 100 وش"  خلال مقابلة في بمهرجان الجونة.

وأضاف شريف الدسوقي عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع على القناة الأولى، أنه كان مرشح لدور آخر فى المسلسل، لكن الفنانة كاملة أبو ذكري رشحته من خلال خبرتها لدور أفضل.

وأشار شريف الدسوقي إلى أن الشخصية الأخرى التي كان مرشح لها، هي شخصية موظف السجل "سامح"، ولكن مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى رأت فيه شخصية أخرى.

وأوضح دسوقي أن الموهوب دائما ما يلاقي صعوبة في إظهار موهبته من خلال توافر الأعمال الفنية له، ولكن أساتذته دائما كانوا ينصحونه بطرق الأبواب الغير معتادة.

ونصح الموهوبين في التمثيل في معهد السينما الذين لم تتاح الفرصة لهم ، التمسك بالفرص الصغيرة، حتى لو كانت مشاهد صغيرة مثل ما حدث معه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيللي كريم توجه رسالة لـ شريف دسوقي بعد دوره في 100 وش

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 8.. محاولة النصب على البنك تفشل بسبب شريف دسوقي

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 9 .. آسر ياسين ونيللي كريم يتعرضان لحادث

بعد نجاح عملية النصب على البنك.. الحلقة العاشرة من "بـ 100 وش" تتصدر تريند جوجل

علا رشدى توجه رسالة مؤثرة إلى سبعبع.. شاهد

هاشتاج بـ 100 وش يتصدر تويتر.. ومغردون: أحلى مسلسل كوميدى

ترشيحاتنا

دراسة جديدة.. مرضى كورونا أصبحوا لا يشكلون خطرا على الأصحاء

تخفيضات العيد مستمرة.. قائمة أسعار إم جي mg اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

سعر الدينار الكويتي اليوم

قبل إعلان إصابتها بـ كورونا.. ماذا قالت الفنانة رجاء الجدواي؟.. فيديو

عروض العيد مستمرة.. احصل على آيفون 7 بلس بـ 3700 جنيه فقط

غريبة وجريئة.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل فى عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباءة العيد.. شاهد يارا بإطلالة مختلفة تبهر الجمهور

قناة السويس تشهد عبور السفينة أكبر سفينة حاويات في العالم HMM ALGECIRAS.. صور

بعد التخفيضات الأخيرة| مواصفات وأسعار إم جي mg rx5 اليوم في مصر