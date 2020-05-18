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فن

شريف الدسوقي عن بـ 100 وش: عملنا في ظروف قاسية لرسم البسمة على الوجوه

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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شيري نبيل
قال الفنان شريف الدسوقي إنه سعيد بردود الأفعال الكبيرة على دور "عم سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش"، مؤكدًا أنه فخور بالعمل مع المخرجة
الكبيرة كاملة ابو زكري.

وتابع الدسوقي في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" الذي تقدمه اليوم الاثنين الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز، أن الفنان الشاب أحمد حسنين موهوب وسعيد بالعمل معه في المسلسل، مشددًا على أن الممثل عندما يسعى لرسم الإبتسامة في الأيام العادية يدعي الله ويشكره مائة مرة لكن الآن الله أعطى لهم هبة عظيمة وهي رسم الإبتسامة على وجوه الناس في تلك الظروف العصيبة التي يمر بها العالم والدولة بسبب فيروس كورونا الجديد.
 
وأضاف الفنان أن فريق مسلسل "بـ 100 وش" عمل في ظروف قاسية حتى يرسم البسمة على وجوه المصريين


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