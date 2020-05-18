شريف الدسوقي عن بـ 100 وش: عملنا في ظروف قاسية لرسم البسمة على الوجوه

الكبيرة كاملة ابو زكري.

يسعى لرسم الإبتسامة في الأيام العادية يدعي الله ويشكره مائة مرة لكن الآن الله أعطى لهم هبة عظيمة وهي رسم الإبتسامة على وجوه الناس في تلك الظروف العصيبة التي يمر بها العالم والدولة بسبب فيروس

كورونا الجديد.