صباح الفل يا نجومية يا عظمة.. شريف الدسوقي يرحب بمذيعة هذا الصباح على طريقته

قال الفنان شريف الدسوقي ، الذي يجسد شخصية عم سباعي في مسلسل بـ 100 وش ، إنه سعد بالعمل مع المخرجة الكبيرة "كاملة ابو ذكري"، لافتًا الى انه يطلق عليها "ناظرة المدرسة".





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وتابع شريف الدسوقي ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن العمل كان رائعا مع فريق العمل والمخرجة كاملة ابو ذكري.





واضاف الدسوقي، أنه سعد بالتعاون مع الفنان أحمد حسنين، لانه موهوب وله شخصية فنية رائعة.





ووجه الشكر لمجموعة العدل على ما قاموا به لانتاج هذا العمل الرائع في موسم دراما رمضان 2020 ورسم البهجة على قلوب الناس.





واضح ان الممثل عندما يريد ان يرسم البهجة على وجوه الجمهور في تلك الظروف الصعبة من مواجهة تداعيات فيروس كورونا، يوفقه الله، وان موهبته ما هي الا هدية ممنوحة من الله للشخص لاستغلالها بشكل صحيح.



