قال الفنان شريف الدسوقي، إن كل مهنة عمل بها قبل احتراف التمثيل كانت فرصة لتخزين شخصيات يقوم بتجسيدها في التمثيل.



وأضاف شريف الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دوره في فيلم ليل خارجي كان سائق تاكسي، مضيفا: "قمت بمتابعة طريقة تعامل وأسلوب تفكير سائق التاكسي من خلال الجلوس على قهوة التكسجية وتلك القهوة يوجد بها سائقي التاكسي ويتحدثون عن تفاصيل المهنة".



وتابع شريف الدسوقي: "قعدتي على قهوة التكسجية سبب حصولي على أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائى".