علا رشدى توجه رسالة مؤثرة إلى سبعبع.. شاهد





حبيبي سبعبع.. المبدع شريف الدسوقي.. اللي يستاهل كل خير وكل نجاح.. فنان بجد ومركز في شغله و بس.. واهم حاجه انه صبور.. صبر و نال 😍😍🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️ #ماجي و #سبعبع في ". وعلقت علا رشدى على الصورة قائلة: "انتوا عارفين مين اخترع اسم سبعبع ده؟ .. #ب١٠٠_وش ".

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ونالت الصورة ردود واسعة من جانب معجبيها ومتابعيها وعلق بعضهم قائلا:

انتي الوحيده اللي بتبقي مبسوطه بوجوده فالقاعدة

انتي يا ماجي اول ما شفتيه قولتيلو سبعبع

اقسم بالله سبعبع ده عسل





مسلسل "100 وش" بطولة الفنان اسر ياسين، والفنانة نيللى كريم، والفنانة علا رشدى، ومجموعة من الشباب



تجسد علا رشدى فى المسلسل شخصية ماجى، وقد أكدت فى حوار لها أن ماجى قريبة من شخصيتها الحقيقة باختلاف بعض الصفات.







