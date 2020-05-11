AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

علا رشدى توجه رسالة مؤثرة إلى سبعبع.. شاهد

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:49 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة علا رشدى عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل لفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة لها بصحبة الفنان شريف الدسوقى، الذى يقدم شخصية سبعبع فى مسلسل "100 وش".

وعلقت علا رشدى على الصورة قائلة: "انتوا عارفين مين اخترع اسم سبعبع ده؟ .. حبيبي سبعبع.. المبدع شريف الدسوقي.. اللي يستاهل كل خير وكل نجاح.. فنان بجد ومركز في شغله و بس.. واهم حاجه انه صبور.. صبر و نال 😍😍🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️ #ماجي و#سبعبع في #ب١٠٠_وش".
اقرأ أيضا: 

ونالت الصورة ردود واسعة من جانب معجبيها ومتابعيها وعلق بعضهم قائلا: 
انتي  الوحيده اللي بتبقي مبسوطه بوجوده فالقاعدة 
انتي يا ماجي اول ما شفتيه قولتيلو سبعبع 
اقسم بالله سبعبع ده عسل

مسلسل "100 وش" بطولة الفنان اسر ياسين، والفنانة نيللى كريم، والفنانة علا رشدى، ومجموعة من الشباب
تجسد علا رشدى فى المسلسل شخصية ماجى، وقد أكدت فى حوار لها أن ماجى قريبة من شخصيتها الحقيقة باختلاف بعض الصفات. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لوك آسر ياسين ونيللي كريم في مسلسل بـ 100 وش

100 وش .. نيللي كريم تنشر البوستر الرسمى لمسلسلها الجديد في رمضان

نيللي كريم توجه رسالة لـ شريف دسوقي بعد دوره في 100 وش

لا كاسا دي بولاق أبوالعلا.. شاهد.. علا رشدى بشعر كيرلى

شاهد.. علا رشدى برفقة آسر ياسين في بـ100 وش

علا رشدي تعلق على دورها في 100 وش.. فيديو

ترشيحاتنا

قانون جديد.. تحصيل مقابل انتظار من قائدي السيارات بالشوارع

شاهد.. وفاء عامر تبكي بسبب "البرنس"

بعد انتشار دعوات التبرع للمستشفيات.. الصحة تهدد بملاحقة مستغلي اسمها

في ذكري ميلاده.. سر دفن ممدوح وافي في مقبرة أحمد زكي

فيديوجراف.. هل نهاية "رامز مجنون رسمي" تقترب؟

موجة كورونا ثانية في الصين .. إصابات جديدة في ووهان وهوبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بدء إنشاء مسجد الشهيد طيار هشام حسنى بـ الرحاب المملوكة لـ طلعت مصطفى

رغم كورونا والانفصال عن العائلة المالكة.. هاري وميجان يصران على عيش حياة ملكية

أسعارها خيالية .. ملابس وساعة وحذاء أبو هشيمة وياسمين صبرى تغضب الجمهور