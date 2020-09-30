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أخبار العالم

بومبيو يتوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:17 ص
على صالح
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في بيان صحفي، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه ستكون جولة أخرى لبومبيو مؤخرًا، بعد أن زار سورينام وجويانا والبرازيل وكولومبيا بهدف تعزيز الشراكة بين الدول ومعالجة "التهديدات" التي يشكلها "نظام مادورو" في فنزويلا.


وزير الخارجية مايكل آر بومبيو سيسافر إلى طوكيو، اليابان، أولان باتور، منغوليا؛ وسيول، جمهورية كوريا من 4 إلى 8 أكتوبر، وفقا لما قاله أورتاجوس في البيان الصادر يوم الثلاثاء.

وأضاف أورتاجوس إن بومبيو سيحضر في طوكيو الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الرباعية لأستراليا والهند واليابان في 6 أكتوبر. 

وتابع أورتاجوس إن بومبيو سيلتقي أيضًا مع نظرائه اليابانيين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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