ماكرون يفتح النار على أردوغان: يشعل الحرب في المنطقة كلها

هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل التركي في الصراع المشتعل بين أذربيجان وأرمينيا ودعمها لأذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ بالسلاح والدعم اللوجيستي والمرتزقة.





وأكد ماكرون على ضرورة مناقشته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم ومع الأمريكي دونالد ترمب غدا قضية ناغورنو كاراباخ.









ونددت فرنسا بموقف تركيا "المشجع على الحرب" في ناجورنو كاراباخ، وعدم لجوئها إلى الحياد أو التهدئة بين الطرفين كما فعلت روسيا.





وقال ماكرون إن مواقف تركيا المؤيدة لأذربيجان متهورة وخطيرة.





وأكد ماكرون إن خطاب تركيا المولع بالحرب يشجع أذربيجان على استخدام القوة، وهو ما يعني وتيرة اكبر للعنف والضحايا.



