AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماكرون يفتح النار على أردوغان: يشعل الحرب في المنطقة كلها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
ماكرون
ماكرون
Advertisements
محمد علي
هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل التركي في الصراع المشتعل بين أذربيجان وأرمينيا ودعمها لأذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ بالسلاح والدعم اللوجيستي والمرتزقة.

وأكد ماكرون  على ضرورة مناقشته مع  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم ومع الأمريكي دونالد ترمب غدا قضية ناغورنو كاراباخ.


ونددت فرنسا بموقف تركيا "المشجع على الحرب" في ناجورنو كاراباخ، وعدم لجوئها إلى الحياد أو التهدئة بين الطرفين كما فعلت روسيا.

وقال ماكرون إن مواقف تركيا المؤيدة لأذربيجان متهورة وخطيرة.

وأكد ماكرون إن  خطاب تركيا المولع بالحرب يشجع أذربيجان على استخدام القوة، وهو ما يعني وتيرة اكبر للعنف والضحايا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصب الزيت على النار.. تركيا تكشف موقفها من المعارك بين أذربيجان وأرمينيا

اتصالات روسية على أعلى المستويات لوقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان

تصريح غريب لأردوغان عن الحرب بين أرمينيا وأذربيجان

حرب جديدة تشعل العالم صباح اليوم.. اندلاع القتال بين أرمينيا وأذربيجان .. اتهامات متبادلة بينهما حول من بدأ المعارك.. محاولة روسية للتهدئة ورغبة تركية في حرق الجميع.. ودعوة مصرية للتعقل

أرمينيا تهدد بضرب أذربيجان بصواريخ إسكندر بسبب الدعم التركي

مسئولون أرمن يكشفون حقيقة دخول تركيا الحرب مع أذربيجان

ترشيحاتنا

تعنيف وتنمر واعتداء جنسي وتجنيدها في الدعارة.. الأبرز في مذاكرات ماريا كاري

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 -9-2020

سجود السهو في الصلاة .. حكمه ووقته وهل تصح الصلاة بدونه

هل الصبار والزرع الأخضر يخفف العذاب عن الميت؟.. الإفتاء تجيب

بث مباشر.. نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت

غدا.. الحكم في استئناف مجدي عبد الغني على حبسه سنة بسبب ميراث أقاربه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد مونيكا بيلوتشي.. عمرها وعدد زيجاتها وهذا حبيبها الأصغر

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي