محافظ القاهرة: جاهزون لاستقبال ٧ ملايين مواطن في انتخابات مجلس النواب

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم في المراكز التكنولوجية والأماكن التي يتم فيها تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لتذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم، مشددا على قبول جميع الطلبات وعدم رفض أي طلب، مشيرا إلى أن اللجنة هي المسئولة عن البت في تلك الطلبات بعد مراجعتها.









وقال المحافظ إنه تمت زيادة عدد العاملين في تلك المراكز للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم إثابة العاملين تقديرا لمجهوداتهم.











جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد ونواب المحافظ للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري الهيئات والمديريات.









كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتواصل مع المجتمع المدني لتطوير واجهات العمارات بالشكل اللائق، مؤكدًا أنه من غير اللائق صرف كل هذه المبالغ على تطوير القاهرة ولا يوجد تطوير لواجهات العقارات.







