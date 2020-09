شاهد | مباراة تنس تتوقف للحظات بسبب دوي انفجار في باريس

باغت دوي انفجار قوي تردد في العاصمة باريس وضواحيها اللاعبين والحضور في إحدى مباريات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، فتوقف اللعب للحظات قصيرة في محاولة لتبين مصدر الصوت.

وذكرت شرطة العاصمة الفرنسية أن الانفجار ناجم عن اختراق طائرة مقاتلة حاجز الصوت على مقربة من باريس.

من جانب آخر، كشف الادعاء الفرنسي، أن منفذ هجوم الطعن في باريس أراد دخول صحيفة شارلي إبدو وإشعال النار فيها.

وكانت السلطات الفرنسية، اعتقلت 5 أشخاص، على خلفية حادث طعن بالقرب من المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو في العاصمة باريس.

ورجح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن يكون هجوم الطعن قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو في العاصمة باريس عملا إرهابيا من قبل إسلاميين متطرفين.

فيما قال مسؤولون إن الهجوم يبدو إنه عمل إرهابي، خاصة أنه منذ أسابيع هدد تنظيم القاعدة موظفي الصحيفة الساخرة، بعدما أقدمت على نشر رسوم مسيئة للنبي محمد، ليعيد إلى الأذهان هجوم يناير 2015 على الصحيفة ذاتها والذي راح ضحيته 12 من موظفيها.

وفي ذكرى هجمات سبتمبر 2001، حذر تنظيم القاعدة في مجلة تابعة له باللغة الإنجليزية من أن "شارلي إيبدو" ستكون خاطئة إذا اعتقدت أن هجوم 2015، كان لمرة واحدة فقط.

وذكر التنظيم الإرهابي أنه يوجه نفس الرسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مثلما وجهها لسلفه فرانسوا هولاند الذي كان رئيسا للبلاد وقت الهجوم الدموي على مقر الصحيفة.

وأوضح "القاعدة" أن فرنسا في عهد الرئيس ماكرون أعطت "الضوء الأخضر" للصحيفة لإعادة نشر الرسوم.

