AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عمرو موسى ناعيا أمير الكويت: كان قوة ايجابية فى مسيرة الجامعة العربية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:33 م
أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح
Advertisements
معتز الخصوصى

نعى عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الأمير الكويتي صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية بالأمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا، قائلًا اعزى الكويت الشقيقة دولة وشعبا وعائلة وأسرة ، كما أعزى فيه مصر التى طالما احبها ، والامة العربية التى طالما اخلص لها وخدمها ،  فهو رجل حكيم ذو فضل كبير فى مسيرة التنوير والتقدم نحو التنمية.

وأضاف عمرو موسى ، فى بيان صحفى له : "حزنت كثيرًا على وفاته ، فهو صاحب الاقتراح الايجابى بعقد قمم تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات العربية ، وكذلك انشاء صندوق لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة.

واكد اننا نحن المواطنون العرب فى اشد الحاجة إلى دوره الهادى المتزن وروحه العروبية الرصينة للتعامل مع ما يتهددنا من نوازل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد الحريري ناعيًا أمير الكويت: فقدنا حكيم العرب

إسرائيل تنعى أمير الكويت.. ماذا قالت؟

حدادا على أمير الكويت.. وزارة الثقافة تقرر تعليق الأنشطة والفعاليات لمدة ثلاثة أيام

أحمد موسى يتقدم بالعزاء للشعب الكويتي في وفاة الشيح صباح الأحمد الجابر

«أمير الإنسانية».. سياسي: الراحل كان داعما للشعوب العربية ونصيرا لقضاياها.. فيديو

ناعيا أمير الكويت ..عمرو موسى: العرب في أشد الحاجة إلى دوره الهادئ

ترشيحاتنا

نهاية أكتوبر..مد مهلة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

15.82 جنيه للبيع.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020

بعد موسيماني.. الأهلي يصرف النظر عن بلايلي ويقترب من ضم نجم صن داونز

بعد قصر الجنازة على أقاربه.. أوقاف الكويت تصدر قرارا عاجلا بشأن الأمير الراحل

الأهلي يتفق مع موسيماني على تدريب الفريق خلفا لفايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتقدمها المحافظ ومدير الأمن.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود عبد الغفار بالمنوفية..صور

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور