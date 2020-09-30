عمرو موسى ناعيا أمير الكويت: كان قوة ايجابية فى مسيرة الجامعة العربية

نعى عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الأمير الكويتي صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية بالأمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا، قائلًا اعزى الكويت الشقيقة دولة وشعبا وعائلة وأسرة ، كما أعزى فيه مصر التى طالما احبها ، والامة العربية التى طالما اخلص لها وخدمها ، فهو رجل حكيم ذو فضل كبير فى مسيرة التنوير والتقدم نحو التنمية.

وأضاف عمرو موسى ، فى بيان صحفى له : "حزنت كثيرًا على وفاته ، فهو صاحب الاقتراح الايجابى بعقد قمم تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات العربية ، وكذلك انشاء صندوق لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة.

واكد اننا نحن المواطنون العرب فى اشد الحاجة إلى دوره الهادى المتزن وروحه العروبية الرصينة للتعامل مع ما يتهددنا من نوازل.