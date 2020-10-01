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فن

منال عبد اللطيف تنتقل لقناة المحور بعد نجاح كلام هوانم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:59 ص
منال عبد اللطيف
منال عبد اللطيف
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سعيد فراج
تعاقدت قناة المحور، مع الفنانة والإعلامية منال عبد اللطيف، لتقديم البرنامج الاجتماعي الديني «مفاتيح القلوب» من خلال شركة الغنيمى وذلك بعد نجاح برنامجها «كلام هوانم» الذى كان يذاع على قناة الحدث اليوم لمدة تتجاوز ثلاث  سنوات. 

وعلى الجانب الآخر أعربت الفنانة منال عبداللطيف، في بيان صحفي، عند سعادتها بالعمل مع شركه الغنيمى وسوف تتم إذاعة أول البرنامج منتصف الشهر القادم. 

تميزت منال عبداللطيف، بوجه تليفزيوني جميل من خلال العديد من المسلسلات والتي أبرزها: أرابيسك، الأبطال، طوق نجاة، السيرة الهلالية، رياح الماضي، ونيس وأيامه، فستان فرح، قمر، لا أحد ينام في الإسكندرية، سوق الخضار، سوق الزلط، ملك روحي، يا ورد مين يشتريك، أوراق مصرية، بنات في الثلاثين.

شاركت منال عبداللطيف، بالسينما في عدد قليل من الأفلام مثل (البوليس النسائي، الأغبياء الثلاثة، استقالة ضابط شرطة، حنحب ونقب، ولا في النية) وغيرها من الأعمال.

كما شاركت منال عبداللطيف، في مسرحيات أخويا هايص وأنا لايص مع سمير غانم ومسرحية الرجاء إنقاذ عبد المتجلي، وكان آخر أعمالها مسلسل "كيد النساء" عام (2011) ثم اعتزلت الفن وارتدت الحجاب.

بعد اعتزال منال عبداللطيف، بأربعة أعوام عادت للأضواء مرى أخرى كإعلامية، وشاركت في تقديم برنامج "كلام هوانم" عبر قناة الحدث اليوم.
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