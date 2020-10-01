منال عبد اللطيف تنتقل لقناة المحور بعد نجاح كلام هوانم

بوجه تليفزيوني جميل من خلال العديد من المسلسلات والتي أبرزها: أرابيسك، الأبطال، طوق نجاة، السيرة الهلالية، رياح الماضي، ونيس وأيامه، فستان فرح، قمر، لا أحد ينام في الإسكندرية، سوق الخضار، سوق الزلط، ملك روحي، يا ورد مين يشتريك، أوراق مصرية، بنات في الثلاثين.





شاركت منال عبداللطيف، با لسينما في عدد قليل من الأفلام مثل (البوليس النسائي، الأغبياء الثلاثة، استقالة ضابط شرطة، حنحب ونقب، ولا في النية) وغيرها من الأعمال.





كما شاركت منال عبداللطيف، في مسرحيات أخويا هايص وأنا لايص مع سمير غانم ومسرحية الرجاء إنقاذ عبد المتجلي، و كان آخر أعمالها مسلسل "كيد النساء" عام (2011) ثم اعتزلت الفن وارتدت الحجاب.





بعد اعتزال منال عبداللطيف، بأربعة أعوام عادت للأضواء مرى أخرى كإعلامية، وشاركت في تقديم برنامج "كلام هوانم" عبر قناة الحدث اليوم.