افتتح مجمع شبين القناطر.. وزير العدل يوجه بطلاء المحاكم باللون البيج المطعم بالبني

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره ، وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وعدد من قيادات الوزارة ورجال القضاء والمحامين.





واكدت الوزارة أن أعمال تطوير المبنى، جاء تنفيذًا لخطة وزارة العدل في تجديد ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.





وأضافت أنه تم افتتاح مأمورية شهر وفرع توثيق مميكن داخل المحكمة، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها ؛ لتسهيل الخدمة على المواطنين .





واكدت وزارة العدل أن المستشار عمر مروان وجه إلى توحيد طلاء واجهات جميع المحاكم ليكون باللون البيج المطعم بالبني ، وعليها شعار الوزارة ، واسم المحكمة ، وضرورة رفع العلم في أعلى مبنى كل محكمة ، والحفاظ على ماتم إنجازه من تطوير، وتحديد شخص مسئول عن ذلك.





و أوضح أنه ستكون هناك متابعة من الوزارة في هذا الأمر وفي نهاية اللقاء هنأ الوزير الحضور ببدء العام القضائي وتمنى التوفيق للجميع .



