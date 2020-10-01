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رياضة

كيفين دي بروين أفضل لاعب خط وسط بدوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا " اليوم الخميس، عن فوز البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشيستر سيتي بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا لموسم 2019-2020.

ولعب كيفن دي بروين 48 مباراة بقميص مانشستر سيتي في كافة البطولات خلال موسم 2019-2020، تمكن خلالها من تسجيل 16 هدفًا، وقدم 23 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق.

وعبر دي بروين عن سعادته بالجائزة مؤكدا أنها جاءت نتاج مجهود جماعي من جميع لاعبي فريقه.

ولم يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجدل حتى الآن، بشأن عودة الجماهير إلى المدرجات في النسخة المقبلة من دوري أبطال، في ظل تفشي الفيروس التاجي.

كانت مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية، أقيم على ملعب بشكاش أرينا، الخميس الماضي، بالعاصمة اليونانية بودابست، شهد تواجد الجماهير.

يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل النسخة الأخيرة من لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ايضا.

تصنيف الفرق المشاركة في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المستوى الأول: بايرن ميونخ - إشبيلية - ريال مدريد - ليفربول - باريس سان جيرمان - يوفنتوس - سان بطرسبرج - بورتو.

المستوى الثاني: برشلونة - أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي -  مانشستر يونايتد -  شاختار - بوروسيا دورتموند - تشيلسي -  أياكس.

المستوى الثالث: دينامو كييف - ريد سالزبورج -  لايبزيج - إنتر ميلان - أولمبياكوس -  لاتسيو  - أتلانتا - كرانسودار.

المستوى الرابع: مارسيليا -  لوكوموتيف موسكو -  كلوب بروج - بوروسيا مونشجلادباخ -  أسطنبول باشكهير - ستاد رين - ميلاند -  فيرنتسفاروتش
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