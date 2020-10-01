أحمد سلطان: جمعية قطر الخيرية تمول الإرهابيين

قال أحمد سلطان الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، إن تركيا و قطر تقومان بتمويل الجماعات الإرهابية، موضحًا أن قطر تستغل الجمعيات الخيرية .





وأضاف الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية خلال مداخلة هاتفية ببنامحج" مانشيت" المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الشبكات الإخوانية تتنامى فى أوروبا، لذلك هناك بيانات تصدر بخصوص تلك الجماعة فى الدول الأوروبية.





ولفت إلى أن قيادة الإخوان انتقلت لـ مكتب لندن، ولكن اليوم أصبحت جماعات الشر خطر على بريطانيا و لـ دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.









وكشف أنه تم القاء الضوء على أكثر من جمعية خيرية كانت تمول تلك الجمعيات التى تدعم المجرمين الإرهابية.









واشار إلى أن جمعية قطر الخيرية تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية، و أنها دعمت الإرهابيين وشبكات تنظيم القاعدة الموجودين فى مالى وسوريا و اليمن.





وأكد أن الجمعيات الخيرية أداة من أدوات المخابرات القطرية، وتستغلها فى توجيه الجماعات الإرهابية.