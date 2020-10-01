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أخبار العالم

روسيا لـ تركيا: تورط مرتزقة أجانب في صراع كاراباخ "غير مقبول"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:14 م
صراع ارمينيا واذربيجان
صراع ارمينيا واذربيجان
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على صالح
أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ناقشا الوضع في ناغورنو كاراباخ اليوم الخميس وشددا على ضرورة عدم تورط المسلحين الأجانب في هذا الصراع.

وأعرب الوزيرين الروسي والترطي عن قلقهما الشديد إزاء استمرار المواجهة المسلحة وتحدثوا لصالح وقف فوري لإطلاق النار. 


وذكرت الوزارة في بيان صحفي إنه تم التأكيد على أنه يجب عدم تورط مسلحين من الجماعات المسلحة غير الشرعية في مناطق أخرى في هذا الصراع.

وكرر لافروف وأوغلو استعداد كل من روسيا وتركيا للعمل معًا لضمان استقرار الوضع في منطقة كاراباخ.

وتجددت الاشتباكات بين القوات الأرمنية والأذربيجانية منذ يوم الأحد عندما اتهم الجانبان بعضهما البعض بالعدوان على طول خط التماس في ناغورنو كاراباخ. 

وأعلن الطرفان بعد ذلك عن حشد قواتهما، مع إعلان باكو التعبئة الجزئية والتعبئة الكاملة في يريفان.

ويستمر القتال في ناجورنو كاراباخ، حيث ينشر الجانبان العديد من مقاطع الفيديو لطائرات العدو والمركبات العسكرية التي دمرت خلال الاشتباكات. 

ودعت روسيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى أرمينيا وأذربيجان لوقف الأعمال العدائية والعودة للمفاوضات ، بينما دعمت تركيا باكو ، ووعدت بالمساعدة في المحادثات والقتال ، وحذرت من أن أي عدوان على الأراضي الأذربيجانية هو هجوم ضد أنقرة.
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