روسيا لـ تركيا: تورط مرتزقة أجانب في صراع كاراباخ "غير مقبول"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ناقشا الوضع في ناغورنو كاراباخ اليوم الخميس وشددا على ضرورة عدم تورط المسلحين الأجانب في هذا الصراع.





وأعرب الوزيرين الروسي والترطي عن قلقهما الشديد إزاء استمرار المواجهة المسلحة وتحدثوا لصالح وقف فوري لإطلاق النار.





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وذكرت الوزارة في بيان صحفي إنه تم التأكيد على أنه يجب عدم تورط مسلحين من الجماعات المسلحة غير الشرعية في مناطق أخرى في هذا الصراع.





وكرر لافروف وأوغلو استعداد كل من روسيا وتركيا للعمل معًا لضمان استقرار الوضع في منطقة كاراباخ.



