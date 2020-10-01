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عمرو عبد الجليل: تعرضت للتهديد بسبب صفحاتي المزيفة على السويشال ميديا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:47 م
الفنان عمرو عبد الجليل
الفنان عمرو عبد الجليل
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حمزة شعيب
قال الفنان عمرو عبد الجليل، علاقته بالسوشيال ميديا حديثو جدا، مؤكدا انها بدأت منذ الشهر الماضى بعد انتشار العديد من الحسابات المزيفة باسمه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": " أحد الشباب جمع نحو 400 ألف جنيه بسبب صفحة تحمل اسمي على "السوشيال ميديا"، قائلًا: "عالم السوشيال ميديا مليء بالكذب وتعرضت للتهديد بسبب الحسابات المزيفة".

ولفت "عبد الجليل" إلى أن النجاح الذي حققه هو رزق من الله، قائلًا: "أنا زيرو تخطيط وكل اللي أنا فيه بتاع ربنا"، مشيرًا إلى أنه لا يُحب متابعة الصحف ولا التلفزيون، كما كشف أنه ليس من جمهور "مسرح مصرح"، قائلًا: "أنا مش من جمهور مسرح مصر لكن معنديش مانع اشتغل معاهم".

وعن حياته الأسرية أكد "عبد الجليل" أنه لا يحب الخوض في تفاصيل الحياة الشخصية كثيرًا، واكتفى بقوله: "ابني عبد الجليل يبلغ من العمر 25 عامًا، ومريض منذ 4 سنوات".

قال الفنان عمرو عبد الجليل، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، إنه يستمع إلى دوره بتفاصيل كاملة من مؤلف ومخرج العمل، أكثر من اهتمامه بقراءة السيناريو، مؤكدًا أنه لا يهتم بأن يكون نجم العمل، وأن الأهم بالنسبة له هو التمثيل.

وأضاف "عبد الجليل" لبرنامج "يحدث في مصر" "أنا مدمن أفلام أبيض وأسود"، مشيرًا إلى أنه يُحب التمثيل منذ صغره، وأنه انضم إلى فريق المسرح في المدرسة، كما أنه حاول لعب كرة القدم أيضًا في صغره، إلا أن الأمر لم يلق إعجابه قائلًا: "لقتها وجع قلب على الفاضي"
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