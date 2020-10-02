يتضمن مبادرات ثقافية وصحية ... معرض الإسكندرية للكتاب تظاهرة تثقيفية وتوعوية.. فيديو

أول معرض للكتاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، وثاني معرض في العالم بعد معرض موسكو الذي أقيم منذ أسابيع قليلة منذ جائحة فيروس كورونا، إنه معرض الإسكندرية للكتاب، الذي يعبر بحق عن التنوع الثقافي الموجود في مصر على أرض عروس البحر المتوسط، ملتقى الثقافات والحضارات.

ويعد معرض الإسكندرية للكتاب، الذي يقام بأرض كوتة، بمنقطة الأزاريطة، أيضًا أول معرض محلي من تنظيم الهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين، بعد عودة المعارض من جديد، ويستمر حتى العاشر من نفس الشهر.





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وقد افتتحت أمس الخميس الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، وبعض قيادات الوزارة، معرض الإسكندرية للكتاب، وسط حضور بارز من الصحفيين والمثقفين، وزوار المعرض.

ويشارك في المعرض 95 ناشرًا، إلى جانب قطاعات الوزارة، ومكتبة الإسكندرية، ومؤسسة دار المعارف، مؤسسة الأهرام، ويقام على مساحة 4200 متر مربع، وتشارك هيئة الكتاب في المعرض بـ 1725 عنوانًا، و100 عنوان من مكتبة الأسرة، بخلاف المجالات والسلاسل، وستقدم الهيئة تخفيضات على إصدارات الهيئة.

مبادرات لجذب القراء

وعلى هامش المعرض، حرصت الهيئة العامة للكتاب على طرح مبادرة جديدة لجذب القرار، عن طريق بيع الكتب القديمة بأسعار رمزية، أقل من خمسة جنيهات للكتاب الواحد، وهو نفس سعرها وقت إصدارها.

وقال أيمن فتحي مرزوق، مدير إدارة التوزيع بالهيئة العامة للكتاب، أنه أثناء جرد مخازن الهيئة العامة للكتاب، كانت هناك مجموعة من الكتب القديمة، التي تعد من كنوز كتب التراث، فاقترح الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة بيعه بنفس سعره وقت نزوله للأسواق.

وأضاف أن الكتب يتراوح أسعارها بين جنيه وخمسة جنيهات، وهي أسعار في متناول الجميع، والكتب تقريبًا في كل المجالات، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة في جذب القراء، ونشر الوعي والثقافة في جميع أشكال الأدب والفنون، والعلوم، فالثقافة والكتاب هما السلاح الأقوى في مواجهة جميع الأفكار الهدامة.

ويحتوي المعرض على جميع أنواع العلوم والمعرفة، وهناك قسم خاص للأطفال، كما حرصت بعض دور العرض على عمل خصومات على جميع معروضتها من أجل تشجيع الزائرين على الشراء.

وقد عرضت دار المعارف لأول مرة كتاب "٦سنوات في بناء الدولة المصرية" للكاتب الصحفي محمد معوض، وذلك ضمن فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب، والذي افتتحته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعرض أرض كوتة، وسط الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد معوض، مؤلف الكتاب، إن الكتاب يتناول إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ست سنوات، والتي تضمنت مشروعات عملاقة من كباري، وطرق، ومرافق، ومدن جديدة، ومشاريع بترولية، مشيرًا إلى أن مشاريع التنمية في ربوع الوطن تتحدث عن نفسها.

وأضاف أن الكتاب مدعم بالصور لجميع المشروعات، ويحتوي على وثائق تاريخية لجميع المشروعات التي انجزتها الدولة المصرية خلال فترة حكم الرئيس، من أسوان إلى الإسكندرية.

وأشار معوض، رئيس تحرير مجلة جامعة الإسكندرية، إلى أن الكتاب بمثابة رسالة قوية ورد على إخوان الشر والظلام، ليخرص كافة الألسنة التي تشكك في إنجازات الدولة المصرية خلال ست سنوات من حكم الرئيس السيسي.

مبادرة 100 مليون صحة

ويستضيف المعرض حملة 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمكافحة أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى حيث يتم الكشف على زوار المعرض بالمجان، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وأشار مسئولو الحملة أن الحملة مستمرة طوال أيام المعرض، وتهدف أيضًا إلى جانب عملها الأساسي، التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل الزوار أثناء فترة المعرض.

وشددوا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى وضرورة ارتداء المترددين للكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.