مبادرة 100 مليون صحة وأول حديقة لذوي الهمم.. رياضة الإسكندرية تعلن عن فعالياتها

كشفت مديرية الشباب والرياضة عن إنجاز ملعب نجيل صناعي بمركز شباب أبيس 10 وتم الانتهاء منه بنسبة 100% ويستعد لفتح ابوابه لأبناء القرية العاشرة، ويرسخ مبدأ جعل الرياضة أسلوب حياة.





قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الملعب يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشروعات الطرح الاستثماري، حيث يعتبر الطرح الاستثماري هو الفكر الجديد الذي تبنته وزارة الشباب والرياضة لاستغلال المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب عن طريق طرحها للاستثمار بنظام حق الانتفاع، وكذلك إنشاء وتوفير خدمات جديدة وتنمية موارد ذاتية للمركز دون أي تكلفة علي الدولة أو الوزارة أو مركز الشباب.





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وأعلنت عن تنفيذ أول حديقة لذوي القدرات والهمم بمركز شباب النصر، والتي نفذت بالتعاون مع نادى روتاري الرمل، وتعد الحديقة الاولى على مستوى مصر والوطن العربي بل والشرق الأوسط، وذلك وفقًا توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتذليل كل العقبات للمشاريع حتى تخرج بصورة مشرفة تساعد في خدمة المجتمع السكندري وخاصة مراكز الشباب.





وأشارت إلى إطلاق مبادرة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للمديرية، عن طريق تعريف العاملين بدور إدارة الموارد البشرية في المديرية والاعمال التي تقوم بها تلك الإدارة في إطار قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لينه ٢٠١٦ واستفاد منها ٥٠ من العاملين بالمديرية نظرا لتطبيق الاجراءات الاحترازية، حيث حاضر فيها باحثون من مديرية التنظيم والادارة وقاموا بتوضيح كافة نقاط القوانين المعمول بها داخل الجهاز الإداري.





وفي إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة ممثلة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، استضافت مراكز شباب السيوف والعامرية وسموحة مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمكافحة أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى حيث تم الكشف على اهالي قرية طيبة وبالمجان، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.





ونوهت وكيل الوزارة إلى أن المبادرة ممتدة ومستمرة والكشف مجاني ببطاقة الرقم القومي من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء تيسيرا على المواطنين. مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى وضرورة ارتداء المترددين للكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.