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محافظات

بعد توقف بسبب كورونا.. إقامة معرض الإسكندرية للكتاب بداية قوية لعودته بالمحافظات

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:52 م
محافظ الإسكندرية:
محافظ الإسكندرية: معرض الكتاب بداية قوية لعودتة بالمحافظات
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أحمد بسيوني

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن معرض الإسكندرية للكتاب يعتبر بداية قوية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.


وخلال افتتاحه معرض الإسكندرية للكتاب، برفقة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أشار الشريف إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع تواجد فريق من الطب الوقائي لمتابعة إجراءات السلامة.


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جدير بالذكر أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور يوميا من 11 صباحا إلى 10 مساء عدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فى الواحدة ظهرا.


ويشارك في المعرض ٩٥ دور نشر إلى جانب قطاعات الوزارة، ومكتبة الإسكندرية، ومؤسسة دار المعارف، ومؤسسة الأهرام. وذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب.


واتخذت الهيئة العامة للكتاب الجهة المنظمة للمعرض، كل الإجراءات الوقائية للجمهور في أثناء دخول المعرض، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، حيث لا يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، ويتم قياس الحرارة، والتعقيم، كما أنه سيتم دخول الزائرين من خلال استلام كارت الزيارة، لتطبيق نسبة حضور الـ50%.

هذا ويضم جناح هيئة الكتاب ما يقرب من 500 عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة، كما يضم عددا من المؤلفات فى مختلف المجالات. 


وتشارك الهيئة العامة للكتاب في المعرض بـ 1725 عنوانًا، و100 عنوانًا من مكتبة الأسرة، بخلاف المجالات والسلاسل، وستقدم الهيئة تخفيضات على إصدارات الهيئة.

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