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رياضة

توضيحا لموقف اتحاد الكرة من ضم مقتنيات صلاح.. عبدالحق: ضيق المساحة يحكمنا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عن عدم وجود اتصالات مع محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، من أجل الحصول على مقتنيات لوضعها في المتحف الخاص باتحاد الكرة المصري.
 
وقالت عبد الحق في تصريحات لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: "الكرة المصرية تضم العديد من النجوم الذين حققوا إنجازات عديدة على مدار التاريخ، لكن ضيق مساحة المتحف في الجبلاية، حرمت المجلس من التواصل مع النجوم من أجل الحصول على مقتنيات لهم". 

وتابعت: "مع الانتهاء من تطوير مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، سيكون هناك مساحة كبيرة لإنشاء متحف كبير يضم مقتنيات نجوم الكرة".
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