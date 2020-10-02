الإسكان: بيع 7 محال تجارية و5 وحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلني بأسيوط الجديدة.. لجنة الضبطية القضائية تشُن حملة على وحدات الإسكان المخالفة بمدينة النوبارية الجديدة

وزارة الإسكان:

بيع 7 محال تجارية و5 وحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلني بأسيوط الجديدة

لجنة الضبطية القضائية تشُن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة النوبارية الجديدة





أعنلت وزارة الإسكان عن شن بعض الحملات على وحدات الإسكان الاجتماعي حيث صرح المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بأن لجنة الضبطية القضائية قامت بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وذلك بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجهاز المدينة وشرطة التعمير بالمدينة.





وأوضح المهندس محمد القصري، أن اللجنة قامت بالمرور على ٣١٢ وحدة سكنية بهدف التأكد من التزام المواطنين وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.





وأضاف رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن تحرير ٢٧ محضرًا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.





وأهاب المهندس محمد القصرى، بشاغلى وحدات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي عليهم.





صرحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم بيع 7 محال تجارية بأنشطة متنوعة، و5 وحدات مهنية وإدارية في جلسة للمزاد العلني بقيمة بيعية 6 ملايين و500 ألف جنيه.





وأضافت المهندسة جيهان عمار، أنه تراوح سعر بيع المتر للمحال التجارية ما بين ١٠ آلاف و٤٧ ألف جنيه، كما تراوح سعر بيع المتر للوحدات المهنية والإدارية بين 3500 جنيه و 7 آلاف جنيه، مشيرةً إلى أنه حضر جلسة المزاد ممثلو مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وشرطة التعمير.





وأكدت رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أنه تم طرح المحال التجارية والوحدات المهنية والإدارية لتلبية احتياجات المدينة، وزيادة فرص الاستثمار بها، مؤكدة أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا للارتقاء بالمستوى المعيشى وتوفير الخدمات المختلفة وسبل الراحة لسكان المدينة.





وكانت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت مؤخرا 5 قطع أراضي بأنشطة متنوعة في مدينة أسيوط الجديدة، وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.





وأشارت الهيئة إلى أن القطعة الأولى تقع بمنطقة ابنى بيتك في مدينة أسيوط الجديدة بنشاط مخبز بمساحة 450 مترا مربعا، بسعر 2975 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية للمشروع 40٪ من إجمالي مساحة الأرض.





في حين تقع القطعة الثانية في مركز خدمات الحى الأول بنشاط تجاري بمساحة 1002 متر مربع، وذلك بسعر 5270 جنيها للمتر المربع داخل قطعة الأرض، على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 40٪ من إجمالي مساحة الأرض.





ونوهت المجتمعات العمرانية إلى أن القطعة الثالثة بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بجوار محطة كهرباء أسيوط الجديدة بمساحة 4000 متر مربع بسعر 2375 جنيه للمتر المربع على أن تبلغ النسبة البنائية للمشروع 15٪من إجمالي مساحة الأرض.





ولفتت الهيئة إلى أن القطعة الرابعة تقع بمركز خدمات المدينة الرئيسي بنشاط تجارى إدارى بمساحة 4750 متر مربع وتبلغ مساحة المتر المربع 1990 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30 ٪ من إجمالي مساحة الأرض.





وأشارت إلى أن القطعة الخامسة والأخيرة تقع في مركز خدمات الامتداد المستقبلي بنشاط تعليمي مدرسة بمساحة 18660 متر مربع وذلك بسعر متر بلغ حوالي 1560 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30٪ من إجمالي مساحة الأرض.